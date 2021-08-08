Как мигранты на литовской границе поняли, что такое «европейское гостеприимство»: насилие и шокирующие кадры – жестокая правда

Источник материала: ОНТ

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава взял и предложил разрешить местным пограничникам применять оружие в отношении мигрантов. Ни тебе ООН, ни прав человека. Просто стрелять. В Литве от слов быстро переходят к действиям. На неделе появилась первая жертва . На границе обнаружили человека, который едва дышал. Литовские пограничники забили его до смерти. Жестокая ирония судьбы – он выжил в объятой войной родной стране, а нашел страшную смерть в мире демократии и свобод. По крайней мере, так все еще пытается представлять себя Евросоюз. Но уже не убедительно. Дальше будет много шокирующих кадров. Их мы стараемся показать со всем возможным в такой ситуации уважением к памяти погибшего, но показываем для тех, кто настойчиво требует фактов и отмахивается от реальных жертв. Эта преступная небрежность может обернуться новыми смертями. И вот этого допустить никак нельзя. Поэтому пусть и жесткая. Но правда.

Эти кадры шокируют. Но мы не можем их не показать. Потому что трагедия и горе, которое сейчас переживает семья иракца Джафара Юсуфа, не должны повториться. Как не должна быть циничной, за гранью морали реакция литовских политиков на произошедшее. Не своими руками, но это они убили безоружного мигранта, который стремился в демократичную Европу в поисках лучшей жизни. Искал убежище – нашел смерть. Литовские пограничники не оставили на теле Джафара живого места.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси: «В годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить. И это мы говорим о каких-то, еще раз, демократических ценностях, о каких-то хороших, нормальных добрососедских отношениях с соседними странами».

Как показала судмедэкспертиза, Джафар Хуссейн Юсуф получил не менее 30 ударов в области груди, плеч, бедер, головы и ребер. Из последних сил ему удалось перебраться на белорусскую сторону границы. Путь израненного мигранта удалось проследить от контрольно-следовой полосы. Буквально по следам крови.

Наши врачи пытались спасти Джафара Юсуфа, но увы. Это как раз тот случай, когда медицина бессильна.

Юрий Овсиюк, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси: «Кровоподтеки были настолько массивными, что они сопровождались разможжением жировой клетчатки, формированием межмышечным гематом. Причина смерти – геморрагический шок, вызванный многочисленной кровопотерей. Если говорить о механизме повреждений, все они причинены твердыми тупыми предметами, в том числе предметами продолговатой формы, к которым относятся палки. Повреждения нанесены с большой силой. Такие повреждения иногда встречаются. Применялись людьми, которые умеют бить».

Нечеловеческая жестокость, которая не может и не должна остаться безнаказанной. По факту убийства гражданина Ирака на границе с Литвой Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Действия Литвы вызывают волну возмущения в арабском мире. В адрес литовских ведомств и отдельных политиков сейчас сыплются сообщения с угрозами террористических атак. Объявивший мигрантам войну Вильнюс рискует в ней проиграть. Родные убитого литовскими пограничниками Джафара (они на этой неделе прибыли в Минск за телом) к мести не призывают. У них всего один вопрос – за что?

Вместо объяснений – обвинения: мол, они сказали не «литовские», а «латвийские». Никто в Вильнюсе даже не попытался понять, что испытывают люди, потрясенные смертью родного человека. Дальше цинизм и вовсе зашкаливает. А именно заявление, что видео умершего иракского беженца едва ли не сфабрикованы.

Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы: «Мы это можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации – пример того. Мы можем ожидать разные придуманные истории».

Для госпожи Билотайте и тех, кто растиражировал ее слова и даже нашел сомнительных экспертов, мы покажем эти кадры снова. Чтобы подобное не повторилось! Это шокирующее видео может быть неприемлемо для восприимчивых зрителей, поэтому настоятельно рекомендуем убрать от телеэкранов детей. Впрочем, жестокость литовских силовиков распространяется не только на мужчин. Историй зверских избиений беженцев не десятки, их сотни.

«Мы курды, приехали из Ирака. Добрались до Литвы. Мы стали идти, но нас поймала полиция. У них были собаки, оружие, электрошокеры. Нам не дали ни воды, ни еды».

«Пограничник Литвы подошел к нам, сказал – "руки вверх". И затолкал нас микроавтобус. Потом они начали бить нас прикладами. Потом сказали выйти из автобуса и идти в том направлении один километр, и там вы умрете. Сказали бежать, и продолжали бить. Потом забрали наши вещи и снова били».

«Когда я со своей семьей подошел к литовской границе, они напали и отделили меня от семьи. Никто не сказал почему. Я говорил, что это моя мать, моя семья, но они не слушали. Моя семья до сих пор в Литве».

Вот такое оно – европейское гостеприимство. Вместо демократии, прав человека и гуманизма, о которых вещают с высоких трибун в ЕС – удары прикладами, электрические разряды и стрельба.

«Они брызгали спреем в лицо всем. Мы просили воды, чтобы промыть глаза. Они говорили: возвращайтесь в Беларусь».

А ведь Конвенция о статусе беженцев, текст которой лег на бумагу еще в 1951 году, гласит: люди, нелегально пересекшие границу с целью убежища, не должны быть наказаны. Еще раз – к беженцам нельзя применять насилие, лишать их свободы и уж тем более жизни. А вот – суровая действительность литовских лагерей для мигрантов: людей морят голодом, беженцем не хватает воды, жуткие антисанитарные условия и, как следствие, эпидемия чесотки. Это в XXI веке!

Вместо убежища – варварский прием. Действия своего правительства раскритиковал литовский Красный Крест. Соблюдать международные нормы Литву призвал ООН. Но в Вильнюсе эти призывы по-прежнему игнорируют. Как и в Брюсселе. Вместо осуждения, соболезнований и срочных мер в отношении виновных в гибели иракца и насилии над беженцами Евросоюз раскручивает трагедию в своих интересах. Фабрикует откровенные фейки. Вот, например, это видео, с сомнительными пейзажами и заретушированной датой. Кадры, на которых якобы ведут беженцев в сторону Литвы, сняты не по сезону. И это очевидно. Впрочем, Запад давно взял на вооружения откровенно лживые вбросы. Помните злосчастную пробирку с белым порошком, которой госсекретарь США размахивал в ООН, убеждая всех, что это биологическое оружие, и после чего разбомбили Ирак? А биологическое оружие так и не нашли.

Однако, по словам экспертов, забором из колючей проволоки Литва в итоге оградит не себя от мигрантов, а весь мир от себя. Впечатляют детали – 4-метровая ограда больше напоминает кровавый аттракцион – ее собираются обтянуть проволокой с острыми лезвиями. А перед забором отмотают еще 3 м «колючки» в высоту. Сие сооружение возведут, судя по всему, за счет литовских налогоплательщиков – из бюджета испарится более 150 млн евро. Сейм это одобрил, притом что экономика Литвы во всей этой истории вот-вот скажет «я пас». Санкционный бумеранг, к запуску которого Литва имеет самое прямое отношение, уже вернулся и ударил по Вильнюсу потерей огромной доли транзита. Ну, а что такое уличные бунты, Литва уже тоже знает – еще недавно литовские политики пытались разжечь протестные угли на белорусских улицах, сейчас тушат пожар на своих. Не зря говорят: как аукнется, так и откликнется.

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