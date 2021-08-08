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Как мигранты на литовской границе поняли, что такое «европейское гостеприимство»: насилие и шокирующие кадры – жестокая правда
Источник материала: ОНТ
Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава взял и предложил разрешить местным пограничникам применять оружие в отношении мигрантов. Ни тебе ООН, ни прав человека. Просто стрелять. В Литве от слов быстро переходят к действиям. На неделе появилась
Эти кадры шокируют. Но мы не можем их не показать. Потому что трагедия и горе, которое сейчас переживает семья иракца Джафара Юсуфа, не должны повториться. Как не должна быть циничной, за гранью морали реакция литовских политиков на произошедшее. Не своими руками, но это они убили безоружного мигранта, который стремился в демократичную Европу в поисках лучшей жизни. Искал убежище – нашел смерть. Литовские пограничники не оставили на теле Джафара живого места.
Как показала судмедэкспертиза, Джафар Хуссейн Юсуф получил не менее 30 ударов в области груди, плеч, бедер, головы и ребер. Из последних сил ему удалось перебраться на белорусскую сторону границы. Путь израненного мигранта удалось проследить от контрольно-следовой полосы. Буквально по следам крови.
Наши врачи пытались спасти Джафара Юсуфа, но увы. Это как раз тот случай, когда медицина бессильна.
Нечеловеческая жестокость, которая не может и не должна остаться безнаказанной. По факту убийства гражданина Ирака на границе с Литвой Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Действия Литвы вызывают волну возмущения в арабском мире. В адрес литовских ведомств и отдельных политиков сейчас сыплются сообщения с угрозами террористических атак. Объявивший мигрантам войну Вильнюс рискует в ней проиграть. Родные убитого литовскими пограничниками Джафара (они на этой неделе прибыли в Минск за телом) к мести не призывают. У них всего один вопрос – за что?
Вместо объяснений – обвинения: мол, они сказали не «литовские», а «латвийские». Никто в Вильнюсе даже не попытался понять, что испытывают люди, потрясенные смертью родного человека. Дальше цинизм и вовсе зашкаливает. А именно заявление, что видео умершего иракского беженца едва ли не сфабрикованы.
Для госпожи Билотайте и тех, кто растиражировал ее слова и даже нашел сомнительных экспертов, мы покажем эти кадры снова. Чтобы подобное не повторилось! Это шокирующее видео может быть неприемлемо для восприимчивых зрителей, поэтому настоятельно рекомендуем убрать от телеэкранов детей. Впрочем, жестокость литовских силовиков распространяется не только на мужчин. Историй зверских избиений беженцев не десятки, их сотни.
Вот такое оно – европейское гостеприимство. Вместо демократии, прав человека и гуманизма, о которых вещают с высоких трибун в ЕС – удары прикладами, электрические разряды и стрельба.
А ведь Конвенция о статусе беженцев, текст которой лег на бумагу еще в 1951 году, гласит: люди, нелегально пересекшие границу с целью убежища, не должны быть наказаны. Еще раз – к беженцам нельзя применять насилие, лишать их свободы и уж тем более жизни. А вот – суровая действительность литовских лагерей для мигрантов: людей морят голодом, беженцем не хватает воды, жуткие антисанитарные условия и, как следствие, эпидемия чесотки. Это в XXI веке!
Вместо убежища – варварский прием. Действия своего правительства раскритиковал литовский Красный Крест. Соблюдать международные нормы Литву призвал ООН. Но в Вильнюсе эти призывы по-прежнему игнорируют. Как и в Брюсселе. Вместо осуждения, соболезнований и срочных мер в отношении виновных в гибели иракца и насилии над беженцами Евросоюз раскручивает трагедию в своих интересах. Фабрикует откровенные фейки. Вот, например, это видео, с сомнительными пейзажами и заретушированной датой. Кадры, на которых якобы ведут беженцев в сторону Литвы, сняты не по сезону. И это очевидно. Впрочем, Запад давно взял на вооружения откровенно лживые вбросы. Помните злосчастную пробирку с белым порошком, которой госсекретарь США размахивал в ООН, убеждая всех, что это биологическое оружие, и после чего разбомбили Ирак? А биологическое оружие так и не нашли.
Однако, по словам экспертов, забором из колючей проволоки Литва в итоге оградит не себя от мигрантов, а весь мир от себя. Впечатляют детали – 4-метровая ограда больше напоминает кровавый аттракцион – ее собираются обтянуть проволокой с острыми лезвиями. А перед забором отмотают еще 3 м «колючки» в высоту. Сие сооружение возведут, судя по всему, за счет литовских налогоплательщиков – из бюджета испарится более 150 млн евро. Сейм это одобрил, притом что экономика Литвы во всей этой истории вот-вот скажет «я пас». Санкционный бумеранг, к запуску которого Литва имеет самое прямое отношение, уже вернулся и ударил по Вильнюсу потерей огромной доли транзита. Ну, а что такое уличные бунты, Литва уже тоже знает – еще недавно литовские политики пытались разжечь протестные угли на белорусских улицах, сейчас тушат пожар на своих. Не зря говорят: как аукнется, так и откликнется.
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Как мигранты на литовской границе поняли, что такое «европейское гостеприимство»: насилие и шокирующие кадры – жестокая правда
Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава взял и предложил разрешить местным пограничникам применять оружие в отношении мигрантов. Ни тебе ООН, ни прав человека. Просто...
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