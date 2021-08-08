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9 августа – год после выборов: с чем столкнулась Беларусь и чему научили эти события наше общество?
Источник материала: ОНТ
9 августа – ровно год после выборов. Но события, запущенные тогда, далеки от завершения. Мы испытали и узнали много нового. Едва ли этот опыт способен сделать счастливее, но он лишил нас иллюзий и наивности в понимании того, кто есть кто. Вот это расставание с иллюзиями не должно сделать нас жестокими, оно обязывает сохранять бдительность. Нас очень долго пытались убедить, что все эти фонды, СМИ, НКО и НПО – дань демократической мечте. Что одно только созерцание всего этого приближает к европейским ценностям, но в день Х мы увидели суть. Они оказались троянским конем, которого мы впустили сами. Ошибок было немало. Целый год шло их исправление. Работа продолжается. Без выходных. Пандемия, глобальный передел сфер влияния в мире, где пробивают себе дорогу локтями. Все это обязывает нас быть монолитными. Еще раз – не одинаковыми, не безликими, а монолитными. Едиными в многообразии опыта и взглядов. Многое на уходящей неделе было именно про это. Но для понимания почти всего, что происходило после 9 августа 2020 года, следует помнить, как все было. С этого и начнем.
Прошедший год – это результаты. Итоги, если хотите. Он был одним из самых непростых в новейшей истории Беларуси. Кто-то скажет – самым сложным. Да, в XXI веке – безусловно. Но 90-е, поломавшие тысячи судеб и семей, тоже были тем ещё испытанием на прочность.
История вращается по спирали, не так ли? Ведь очень много схожего. Кроме одного. Как мы жили тогда и как теперь. А еще тоже есть очень важный момент: тогда власть взяли, чтобы нести за нее ответственность. Перед людьми, перед небом, перед собой. В 2020-м власть тоже хотели взять, правда, желания были другими.
Эти слова станут своеобразным девизом страны весь прошедший год. И ведь как сказано! Искренне. И ведь все так: страна – она действительно любимая. Но были и те, кто решил, что любовь – это ненависть. А власть – это игрушка. А народ – это стадо.
Еще не были объявлены результаты выборов, еще не закрылись участки для голосования, а людей уже звали. Выходить на улицы и площади. Для чего? Забрать власть.
Эту ситуацию многие тогда преподносили как борьбу за свободу, за права. Но где проходила граница между правом и анархией?
И здесь надо отметить: вот как раз-таки власть шла на компромисс, чтобы не допустить откровенного кровопролития и даже гражданской войны. 10 октября 2020 года, суббота. Президент приезжает в СИЗО КГБ, чтобы выслушать оппонентов. Делает шаг навстречу.
Вот с такой агрессией и угрозами столкнется вся страна. Судьи и силовики, журналисты и госслужащие, патриоты и обычные люди. За что? За то, что для них Беларусь любимая? Откуда эта агрессия? Ответ будет найден.
Удара от Киева в Минске не ждали. Кто бы думал, что государство, которое и само пережило не одну «цветную революцию», государство, которому Беларусь помогала, принимая его людей, бегущих от войны, способна на предательство и подлость. Зачем?
Именно из-за рубежа будут тянуться ниточки, которыми станут управлять доверчивым обществом. За год силовые структуры страны вычислят администраторов и кураторов, которые активно накачивали людей, агрессией, фейками и призывами. Осенью появятся сразу несколько чатов и каналов с призывами поджигать, взрывать, убивать. И снова под прицелами – госслужащие, милиция, журналисты.
Запад испробует сразу несколько направлений для атак. Военно-политическое давление у границ страны и внешнеполитический пресс. Информационные атаки и подрыв изнутри. Действовали под прикрытием: через неправительственные и некоммерческие фонды. А еще били по самым болевым точкам – экономике и введением санкций.
Год назад экономике Беларуси предрекали крах, дефолт, обрушение. Запад за это время ввел 4 пакета санкций! Персональные, секторальные, против заводов и трудовых коллективов – и все под соусом «санкции – это благо». Все это активно поддерживают беглые, там, за границей. Фактически: давайте белорусам сделаем хуже.
И даже после всех санкционных ударов экономика выстояла. Сегодня нет ни одного предприятия, которое бы остановило работу.
Функционирует социальная сфера. Бабушки и дедушки вовремя получают пенсии. Средняя зарплата по стране за год выросла почти на 150 руб., а курсы основных валют, доллара и евро, фактически на том же месте. И золотовалютные резервы страны – на уровне прошлого года. Деньги, как и прежде, обеспечивают экономическую безопасность. Да, больше ожидаемого выросли цены, но и здесь есть объяснение – в мире за последний год продовольствие подорожало на 33%! Наши продукты на этом фоне – всего на 10%. Зато ВВП за первые 6 месяцев вырос на 3,3%. Работает экономика. Не упала, не остановилась. И даже не замедлилась. И в первую очередь, из-за людей, которые не поддались внушению из-за рубежа, не бросили работу.
А что же с будущим? И здесь, как в известной песне, «А знаешь, все еще будет». Весь прошедший год активно идет работа над изменениями в Конституцию. Запрос на это пришел снизу, от народа, и власть откликнулась.
Десятки тысяч обращений, чтобы сделать страну и жизнь лучше. Огромная работа – большинство предложений показали, какой быть Беларуси.
Оно до настоящего времени выполняло функцию совещательного органа. Новый статус, конституционный, означает, что именно на Всебелорусском народном собрании именно люди и только они будут определять и решать, какой быть стране. Как ей развиваться. Как двигаться вперед.
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9 августа – ровно год после выборов. Но события, запущенные тогда, далеки от завершения. Мы испытали и узнали много нового. Едва ли этот опыт способен сделать...
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