9 августа – год после выборов: с чем столкнулась Беларусь и чему научили эти события наше общество?

Источник материала: ОНТ

9 августа – ровно год после выборов. Но события, запущенные тогда, далеки от завершения. Мы испытали и узнали много нового. Едва ли этот опыт способен сделать счастливее, но он лишил нас иллюзий и наивности в понимании того, кто есть кто. Вот это расставание с иллюзиями не должно сделать нас жестокими, оно обязывает сохранять бдительность. Нас очень долго пытались убедить, что все эти фонды, СМИ, НКО и НПО – дань демократической мечте. Что одно только созерцание всего этого приближает к европейским ценностям, но в день Х мы увидели суть. Они оказались троянским конем, которого мы впустили сами. Ошибок было немало. Целый год шло их исправление. Работа продолжается. Без выходных. Пандемия, глобальный передел сфер влияния в мире, где пробивают себе дорогу локтями. Все это обязывает нас быть монолитными. Еще раз – не одинаковыми, не безликими, а монолитными. Едиными в многообразии опыта и взглядов. Многое на уходящей неделе было именно про это. Но для понимания почти всего, что происходило после 9 августа 2020 года, следует помнить, как все было. С этого и начнем.





Прошедший год – это результаты. Итоги, если хотите. Он был одним из самых непростых в новейшей истории Беларуси. Кто-то скажет – самым сложным. Да, в XXI веке – безусловно. Но 90-е, поломавшие тысячи судеб и семей, тоже были тем ещё испытанием на прочность.

История вращается по спирали, не так ли? Ведь очень много схожего. Кроме одного. Как мы жили тогда и как теперь. А еще тоже есть очень важный момент: тогда власть взяли, чтобы нести за нее ответственность. Перед людьми, перед небом, перед собой. В 2020-м власть тоже хотели взять, правда, желания были другими.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы опоздали ровно на четверть века. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь. Она наша, она любимая, а любимую не отдают».

Эти слова станут своеобразным девизом страны весь прошедший год. И ведь как сказано! Искренне. И ведь все так: страна – она действительно любимая. Но были и те, кто решил, что любовь – это ненависть. А власть – это игрушка. А народ – это стадо.

Юрий Воскресенский, политолог: «Те люди, которые руководили компанией, они игрались со спичками. Они, с моей точки зрения, не представляли, что такое политика и что такое судьбы людей. Они все отрицали, отрицали любое взаимодействие с другими политическими силами. То есть себя превозносили и не хотели идти ни на какие встречи, ни на какие коалиции, ни на какие тактические союзы, а в политике это чревато. То есть они пришли в политику, при этом не знали про эту политику ничего».

Еще не были объявлены результаты выборов, еще не закрылись участки для голосования, а людей уже звали. Выходить на улицы и площади. Для чего? Забрать власть.

Эту ситуацию многие тогда преподносили как борьбу за свободу, за права. Но где проходила граница между правом и анархией?

Илья Бегун, политический аналитик: «Когда уже произошли события 9-10, где я, в том числе, принял участие на улице, но скорее больше как обыватель, который при первых взрывах "все спасибо, до свидания". Я был в какой-то степени разочарован тем, что люди не готовы ничего делать для того, чтобы создать структуру преемственности власти, потому что даже если ты уже хочешь брать силовым способом, простите, власть, ну не гадь ты людям. Ну разберись ты с властью один на один. Ну предложи ты вариант, собери ты нормальный кабинет министров, проработайте план транзита. Хоть что-то было сделано из этого? Ничего».

И здесь надо отметить: вот как раз-таки власть шла на компромисс, чтобы не допустить откровенного кровопролития и даже гражданской войны. 10 октября 2020 года, суббота. Президент приезжает в СИЗО КГБ, чтобы выслушать оппонентов. Делает шаг навстречу.

Юрий Воскресенский, политолог: «Я увидел искреннего человека, который болеет душей за свою страну, и он приехал к нам в тюрьму, чтобы попытаться нас понять и найти точки соприкосновения. Если бы самоназванные лидеры оппозиции, они себя провозгласили лидерами, если бы они сменили тональность, но они не готовы были взять груз ответственности за страну. Говорили про какой-то там снос заводов, вынос заводов за черту города. То есть беседа была на таком низком уровне интеллектуальном со стороны оппонентов Президента, а со стороны некоторых на некотором хамском уровне».

Вот с такой агрессией и угрозами столкнется вся страна. Судьи и силовики, журналисты и госслужащие, патриоты и обычные люди. За что? За то, что для них Беларусь любимая? Откуда эта агрессия? Ответ будет найден.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси: «Создание информационного поля, которое бы позволяло иностранным государствам влиять на ум и настроения наших граждан. По нашим оценкам, самая важная роль все-таки принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Мы видим также неконструктивную роль, несмотря на братские отношения с украинским народом, нынешнего руководства Украины».

Удара от Киева в Минске не ждали. Кто бы думал, что государство, которое и само пережило не одну «цветную революцию», государство, которому Беларусь помогала, принимая его людей, бегущих от войны, способна на предательство и подлость. Зачем?

Именно из-за рубежа будут тянуться ниточки, которыми станут управлять доверчивым обществом. За год силовые структуры страны вычислят администраторов и кураторов, которые активно накачивали людей, агрессией, фейками и призывами. Осенью появятся сразу несколько чатов и каналов с призывами поджигать, взрывать, убивать. И снова под прицелами – госслужащие, милиция, журналисты.

Запад испробует сразу несколько направлений для атак. Военно-политическое давление у границ страны и внешнеполитический пресс. Информационные атаки и подрыв изнутри. Действовали под прикрытием: через неправительственные и некоммерческие фонды. А еще били по самым болевым точкам – экономике и введением санкций.

Год назад экономике Беларуси предрекали крах, дефолт, обрушение. Запад за это время ввел 4 пакета санкций! Персональные, секторальные, против заводов и трудовых коллективов – и все под соусом «санкции – это благо». Все это активно поддерживают беглые, там, за границей. Фактически: давайте белорусам сделаем хуже.

И даже после всех санкционных ударов экономика выстояла. Сегодня нет ни одного предприятия, которое бы остановило работу.

Функционирует социальная сфера. Бабушки и дедушки вовремя получают пенсии. Средняя зарплата по стране за год выросла почти на 150 руб., а курсы основных валют, доллара и евро, фактически на том же месте. И золотовалютные резервы страны – на уровне прошлого года. Деньги, как и прежде, обеспечивают экономическую безопасность. Да, больше ожидаемого выросли цены, но и здесь есть объяснение – в мире за последний год продовольствие подорожало на 33%! Наши продукты на этом фоне – всего на 10%. Зато ВВП за первые 6 месяцев вырос на 3,3%. Работает экономика. Не упала, не остановилась. И даже не замедлилась. И в первую очередь, из-за людей, которые не поддались внушению из-за рубежа, не бросили работу.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы увидели незаконные санкции, мы увидели телеграм-каналы, в которые вкидывались миллионы долларов для того, чтобы сделать все, чтобы дестабилизировать здесь ситуацию. Мы увидели, что там добра нам не желают. Надеюсь, это поняли большинство белорусов, что надо быть сильными. А еще, я думаю, что за этот год и положительного много произошло. Мы увидели, как, оказывается, много в нашей стране патриотов. Мы увидели, что, оказывается, нас очень много и нас большинство, тех, кто хочет спокойного и нормального развития своей страны».

А что же с будущим? И здесь, как в известной песне, «А знаешь, все еще будет». Весь прошедший год активно идет работа над изменениями в Конституцию. Запрос на это пришел снизу, от народа, и власть откликнулась.

Десятки тысяч обращений, чтобы сделать страну и жизнь лучше. Огромная работа – большинство предложений показали, какой быть Беларуси.

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии: «Сохранение президентской формы правления. Исходя из конституционного статуса Президента, парламента и правительства, перераспределить их в определенной мере полномочия, чтобы в должной мере было взаимодействие и чтобы органы государственной власти активно участвовали в решении государственный задач. Предлагается на уровне Конституции определить статус Всебелорусского народного собрания».

Оно до настоящего времени выполняло функцию совещательного органа. Новый статус, конституционный, означает, что именно на Всебелорусском народном собрании именно люди и только они будут определять и решать, какой быть стране. Как ей развиваться. Как двигаться вперед.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Обещаю вам, что все будет честно и справедливо. Не упрекайте меня, что я буду что-то делать под себя. Мне это не надо, на тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе – сделать справедливо. Помните только одно: я не позволю сломать свою страну. И у меня сегодня много сторонников. Неожиданно много, даже из числа тех, которые думали иначе. Беларусь, если мы и дальше будем беречь ее, – страна будущего. Обеспеченного, комфортного, безопасного будущего для всех и для каждого. И все это в наших силах. Мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают».

Подписывайтесь на нас в Telegram