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Депутат Бундестага: риторика Запада в отношении Беларуси показывает деградацию не только политической системы, но и умов отдельных европейских политиков

08.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Демократические ценности как прикрытие. Как изменилась риторика Запада в отношении Беларуси за прошедший год: от попыток раскачать общество до откровенного и агрессивного давления. И это свидетельствует о деградации не только самой политической системы, но и умов отдельных европейских политиков. На эту тему высказался депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Вальдемар Гердт: «Когда фрау фон дер Ляйен говорит в открытую, что “мы выделили 60 миллионов для того, чтобы неправительственные коммерческие организации имели возможность свергнуть Лукашенко” и при этом “я пытаюсь с ним выйти на контакт, а он не отвечает”, это до какой степени надо быть уже маразматиком? И я это сказал с трибуны Бундестага. Я им сказал: представляете, если кто-то нам такое, не знаю, какая там страна, не буду брать Россию. Любой другой политик сказал бы “мы выделили для неправительственных организаций в Германии 60 миллионов, чтобы они свергли Меркель; не знаю, почему Меркель со мной не хочет разговаривать”. Бред? Бред. Но, на самом деле, этот бред стал повседневным риторическим элементом нашего истеблишмента. Это говорит о том, что идет деградация не только самой политической системы, но она коснулась уже и ума, и разума людей. Когда санкции являются самым главным политическим оружием. Это когда было? О какой высокой дипломатии может идти речь? Она закончилась 20 лет назад».

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Демократические ценности как прикрытие. Как изменилась риторика Запада в отношении Беларуси за прошедший год: от попыток раскачать общество до откровенного и...
 
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