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«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов.
Оксана Семашко:
Многодетной маме Ирине Бокаревой встреча с клещем запомнится на всю жизнь.
Ирина Бокарева, многодетная мама:
Боррелиоз и энцефалит – заболевания, которыми может заразить клещ. С начала 2021 года только в Минске возбудитель болезни Лайма выявлен у полсотни клещей.
Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
А вот наш оператор Ольга Бабареко считает: клещей бояться – в поле не ходить.
Ольга Бабареко, оператор СТВ:
Жюль Верн писал: «Лучше тигр на равнине, чем змея в высокой траве». Тигров у нас нет, а от змей и клещей мы должны сами себя беречь и быть осторожными.
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Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают...
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