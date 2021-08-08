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Данные соцопроса. 25% белорусов считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все больше белорусов понимают, по кому на самом деле бьют санкции и для чего вся эта возня затевалась. С 5 по 21 июля аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» провел республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление и медиасистемы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Опрошено 1 890 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет: по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов.
Итоги показательны: 25 % опрошенных, то есть каждый четвертый, считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже. 17 % уверены, что это отработка сценария давления на Россию. 15 % – что санкции направлены на то, чтобы сделать Беларусь зависимой.
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Новости Беларуси. Все больше белорусов понимают, по кому на самом деле бьют санкции и для чего вся эта возня затевалась. С 5 по 21 июля аналитический центр ЕсооМ с...
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