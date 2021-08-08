﻿ Данные соцопроса. 25% белорусов считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Данные соцопроса. 25% белорусов считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже

08.08.2021 23:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше белорусов понимают, по кому на самом деле бьют санкции и для чего вся эта возня затевалась. С 5 по 21 июля аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» провел республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление и медиасистемы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Данные соцопроса. 25% белорусов считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже

Опрошено 1 890 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет: по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов.

Итоги показательны: 25 % опрошенных, то есть каждый четвертый, считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже. 17 % уверены, что это отработка сценария давления на Россию. 15 % – что санкции направлены на то, чтобы сделать Беларусь зависимой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все больше белорусов понимают, по кому на самом деле бьют санкции и для чего вся эта возня затевалась. С 5 по 21 июля аналитический центр ЕсооМ с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша, Швеция, Германия… Как белорусы во всем мире отметили годовщину протестов (фото, видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by