ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В 2021 году спасено более 3000 человек при чрезвычайных ситуациях. Что ещё рассказал новый глава МЧС Президенту?

08.08.2021 23:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2021 году при различных чрезвычайных ситуациях – пожарах, ДТП, завалах, происшествиях на водоемах – спасено более 3 000 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом Президенту доложил глава МЧС.

В 2021 году спасено более 3000 человек при чрезвычайных ситуациях. Что ещё рассказал новый глава МЧС Президенту?

Это первый отчет нового министра с момента назначения. Лето выдалось аномально жарким, но ситуация с пожарами в стране под пристальным контролем. Ко всему прочему, уже не первый год мы помогаем Турции.

В 2021 году спасено более 3000 человек при чрезвычайных ситуациях. Что ещё рассказал новый глава МЧС Президенту?

Там снова бушуют лесные пожары. Беларусь отправила три вертолета, в том числе самый крупный в мире Ми-26. Уже проведено порядка 300 сливов воды на очаги пожаров, перевезено 800 местных спасателей в труднодоступные районы возгораний.

Сейчас с пометкой «молния» появляется информация, что крупный очаг возгорания возник в полукилометре от аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на земле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В 2021 году при различных чрезвычайных ситуациях – пожарах, ДТП, завалах, происшествиях на водоемах – спасено более 3 000 человек, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Караев: «Мы не можем жить безмятежно и ни о чём не париться. Но у нас у самих всё хорошо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by