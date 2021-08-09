Белорусская писательница Елена Василевич скончалась в возрасте 98 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ушла из жизни старейшая писательница Беларуси Елена Василевич. Ей было 98 лет.

«Сегодня утром скончалась наша старейшая писательница Алена Симонауна Васильевич», – сообщил Союз белорусских писателей в Facebook.

Писательница родилась в 1922 году в семье лесного объездчика под Слуцком. В 1941 году закончила литературный факультет Рогачевского учительского института. В годы Великой Отечественной войны работала библиотекарем в госпитале, писарем строевой части, начальником библиотеки. После войны окончила филологический факультет БГУ. Елена Василевич писала рассказы и тетралогии. Она является автором таких сборников рассказов, как «Завтра в школу», «Близкие знакомые», «Подслушала сердце», «Я с вами» и др.

Василевич была лауреатом Государственной премии БССР, имела звание «Заслуженный работник культуры Беларуси».