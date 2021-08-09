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Белорусская писательница Елена Василевич скончалась в возрасте 98 лет

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ушла из жизни старейшая писательница Беларуси Елена Василевич. Ей было 98 лет.

«Сегодня утром скончалась наша старейшая писательница Алена Симонауна Васильевич», – сообщил Союз белорусских писателей в Facebook.

Писательница родилась в 1922 году в семье лесного объездчика под Слуцком. В 1941 году закончила литературный факультет Рогачевского учительского института. В годы Великой Отечественной войны работала библиотекарем в госпитале, писарем строевой части, начальником библиотеки. После войны окончила филологический факультет БГУ. Елена Василевич писала рассказы и тетралогии. Она является автором таких сборников рассказов, как «Завтра в школу», «Близкие знакомые», «Подслушала сердце», «Я с вами» и др.

Василевич была лауреатом Государственной премии БССР, имела звание «Заслуженный работник культуры Беларуси».

Ранее в возрасте 99 лет умерла старейшая петербургская актриса, народная артистка РСФСР Галина Короткевич. С ней простились в Академическом театре имени Веры Комиссаржевской в Санкт-Петербурге 8 августа. По просьбе артистки прощание завершилось исполнением ее любимой песни «Я люблю тебя, жизнь». Похоронили Короткевич на Кладбище Памяти жертв 9-го января.



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Василевич писала рассказы и тетралогии. Была лауреатом Государственной премии БССР, имела звание «Заслуженный работник культуры Беларуси».
 
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