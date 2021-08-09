Прогноз по валютам: что будет дешеветь на этой неделе доллар или евро?

Источник материала: Myfin



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– Прошлая неделя закончилась относительно спокойно, не было никаких внешних и внутренних факторов, которые бы толкали наш валютный рынок в ту или иную сторону. Сейчас такое время: лето, пора отпусков, отдыха, и аналогичная картина наблюдается на всех финансовых рынках.

Не исключено, что наступившая неделя пройдет в том же ключе. Внутренний фон довольно стабильный, нет никаких признаков того, что на белорусский финансовый рынок будет оказываться давление. Об этом говорит и статистика Национального банка Беларуси, которая была опубликована на прошлой неделе, – по золотовалютным резервам , состоянию денежного рынка.

Динамика рынка остается стабильной, и это главное. Единственный внешний фактор, который может повлиять на курсы валют, это вышедший в прошлую пятницу отчет по рынку труда в Соединенных Штатах. В большей степени он повлияет на соотношение пары евро/доллар (минувшую неделю пара закрыла на 1,1776).

Дело в том, что статистика рынка труда в США вышла достаточно позитивная. Это очень важный фактор, потому что американский регулятор – Федеральная резервная система – обращает внимание на эти показатели. Ожидалось, что экономика Соединенных Штатов будет восстанавливаться после того, как в первой половине года у них были достаточно высокие показатели по безработице и инфляции. Сейчас эти значения двинулись в обратную сторону: безработица сокращается, инфляция тоже пошла вниз. Вот эти факторы будут поддерживать доллар на внебиржевом рынке Forex. Соответственно, один из двух вариантов для нашего рынка: либо доллар будет дорожать на фоне снижения евро и российского рубля, либо – при нынешнем курсе доллара – евро и российский рубль пойдут вниз.

В этой связи на нашем валютном рынке доллар может немного вырасти – до отметки 2 белорусских рубля 52-53 копейки. Или, как вариант, доллар может остаться на текущих значениях (2,51 рубля). В таком случае российский рубль и евро, как антиподы американской валюте, могут пойти в обратную сторону. Евро может подешеветь до 2,95-2,96 белорусского рубля. А российский рубль тоже может оказаться под давлением и понизиться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.

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