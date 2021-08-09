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Прогноз по валютам: что будет дешеветь на этой неделе доллар или евро?
Источник материала: Myfin
– Прошлая неделя закончилась относительно спокойно, не было никаких внешних и внутренних факторов, которые бы толкали наш валютный рынок в ту или иную сторону. Сейчас такое время: лето, пора отпусков, отдыха, и аналогичная картина наблюдается на всех финансовых рынках.
Не исключено, что
наступившая неделя пройдет в том же
ключе. Внутренний фон довольно стабильный,
нет никаких признаков того, что на
белорусский финансовый рынок будет
оказываться давление. Об этом говорит
и статистика
Динамика рынка остается стабильной, и это главное. Единственный внешний фактор, который может повлиять на курсы валют, это вышедший в прошлую пятницу отчет по рынку труда в Соединенных Штатах. В большей степени он повлияет на соотношение пары евро/доллар (минувшую неделю пара закрыла на 1,1776).
Дело в том, что статистика рынка труда в США вышла достаточно позитивная. Это очень важный фактор, потому что американский регулятор – Федеральная резервная система – обращает внимание на эти показатели. Ожидалось, что экономика Соединенных Штатов будет восстанавливаться после того, как в первой половине года у них были достаточно высокие показатели по безработице и инфляции. Сейчас эти значения двинулись в обратную сторону: безработица сокращается, инфляция тоже пошла вниз. Вот эти факторы будут поддерживать доллар на внебиржевом рынке Forex. Соответственно, один из двух вариантов для нашего рынка: либо доллар будет дорожать на фоне снижения евро и российского рубля, либо – при нынешнем курсе доллара – евро и российский рубль пойдут вниз.
В
этой связи на нашем валютном рынке
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