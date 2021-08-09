|
Год после выборов: $1,7 млрд санкций и 4600 уголовных дел
Источник материала: UDF9 августа 2020 года, сразу после объявления о победе Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, в стране начались массовые акции протеста.
По официальным данным ЦИКа, господин Лукашенко набрал 80,1% голосов. По данным зарубежных экзит-полов, он получил лишь 10,09% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 71,28%.
На следующий день лидеры Китая, России и Казахстана первыми поздравили Александра Лукашенко с переизбранием. Представители США и ЕС одновременно назвали выборы несвободными и несправедливыми. Сам Лукашенко заявил, что голосование прошло как праздник, а те, кто хотел его испортить, «засветились еще ярче».
После закрытия избирательных участков по стране начались протесты. За два дня столкновения между протестующими и силовиками прошли более чем в 30 городах страны. Были задержаны более 5 тыс. человек.
По данным неправительственной организации ACLED, всего с августа 2020 по июль 2021 года в стране прошло более 2,7 тыс. протестных акций.
Белорусская ассоциация журналистов за прошедший год зафиксировала почти 500 арестов сотрудников СМИ. Во Всемирном индексе свободы прессы страна опустилась за год со 153-го места на 158-е из 180.
К концу августа акции приобрели более мирный характер, граждане перешли к забастовкам на рабочих местах. Генпрокуратура назвала участие в политических забастовках прогулом. 22 августа Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия страны, работники которых начали забастовки.
В апреле 2021 года США ввели санкции против девяти белорусских компаний, включая государственную нефтяную компанию «Белнефтехим», химический завод «Гродно Азот» и НПЗ «Нафтан». Летом ЕС ввел секторальные санкции против основных экспортных отраслей Белоруссии. Ряд иностранных авиакомпаний с мая 2021 года прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Упущенная выгода от перелетов оценивалась в €70 тыс. в день.
Политический кризис сказался и на малом бизнесе. По данным Минюста Белоруссии, в 2020 году в республике произошло резкое снижение регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — почти на 17% по сравнению с годом ранее.
Резко вырос спрос на иностранную валюту и начал снижаться курс белорусского рубля. Местные СМИ сообщали, что в обменниках стояли очереди желающих купить валюту.
Международные резервы Белоруссии в прошлом году сократились на $1,92 млрд (около 20%). В основном из-за продажи валюты из резервов для поддержания курса белорусского рубля.
Внешний долг Белоруссии в относительном выражении вырос до 70% ВВП по сравнению с 63% ВВП годом ранее.
Официальной статистики, сколько граждан Белоруссии уехали в Европу, нет. По информации МВД, за сентябрь и октябрь 2020 года в Польшу, Украину, Литву и Латвию выехали около 13,5 тыс. человек. Позже такие данные не приводились. Резкого падения численности населения официальная статистика не зафиксировала.
В феврале 2021 года берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) опубликовал итоги опроса об отношении белорусов к протестам. Он проводился через интернет и только среди жителей городов с населением больше 20 тыс. человек. По данным центра, 45% горожан, имеющих доступ к интернету, скорее на стороне оппозиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год после украденных Лукашенко выборов в цифрах и графиках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)