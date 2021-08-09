Фотофакт. В Бостоне прошла акция солидарности с белорусским народом

В самых разных городах мира в эти дни проходят акции солидарности с белорусским народом.





Мероприятия, которые в основном организуют местные диаспоры, проходят на протяжении года. Нынешние приурочены к 9 августа. Именно в этот день в 2020-м прошли президентские выборы, которые международное демократическое сообщество считает сфальсифицированными.

На фото Анастасии Янушевской: акция в солидарности в Бостоне.