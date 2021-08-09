«Сегодня вся страна находится в заложниках у Лукашенко»

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас высоко отозвался о силе воли, которую белорусы проявили в борьбе за демократию.





«Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом», — подчеркнул дипломат накануне годовщины начала протестов из-за прошлогодних президентских выборов в Беларуси.

По его словам, пишет DW , сегодня вся страна «находится в заложниках» у правителя Беларуси Александра Лукашенко.

«Мирные протесты за право встать на новый, демократический путь, провести честные и свободные выборы и освободить политических заключенных вызывают по всему миру чувство восхищения и солидарности, так же, как и сила воли белорусского народа», — подчеркнул Маас.

Министр считает, что «государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность».

Глава МИД заявил, что и его страна, и Евросоюз в целом, находятся на стороне белорусского народа: «Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать».

При этом Маас напомнил о разработанном Берлином «Плане действий для гражданского общества в Беларуси», который направлен на поддержку людей, подвергающихся политическим преследованиям в этой стране.

Кроме прочего, этот план позволяет жертвам политических репрессий получать немецкие визы по упрощенной схеме.

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