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Крупное хранилище нефти оказалось в зоне лесных пожаров в Якутии

09.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Крупное хранилище нефти оказалось в зоне лесных пожаров в Якутии
Иллюстративное фото
Крупное хранилище нефти оказалось в зоне лесных пожаров, второй месяц бушующих в Якутии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики, в субботу огонь подошел на расстояние 2 километра к Сангарской нефтебазе в Кобяйского районе.

Пожар подступает к резервному парку нефтехранилища, принадлежащего «Саханефтегазсбыт», рассказали «Интерфаксу» в региональном МЧС.

По данным Единой диспетчерской службы Кобяйского района, ближайшая кромка пожара подошла на 1,5 километра к базе, где в резервуарах хранятся тысячи тонн углеводородов. Ситуацию осложняет сильный ветер с порывами до 15 м/c.

На тушении «работают 80 человек, два трактора, четыре погрузчика, четыре машины АЦ (автоцистерны) и шесть водовозов», сообщил глава Кобяйского района Иван Левин.

«Ожидается вылет самолёта Ил-76. Однако это будет зависеть от погодных условий», - добавил он.



По данным Greenpeace Russia, общая площадь, пройденная лесными пожарами с 1 января по 2 августа 2021 года, достигла 13,4 млн гектаров, превысив территорию таких государств, как например Южная Корея или Болгария (1 млн га и 1,1 млн га соответственно).

2021 год стал третьим с начала века по общей площади, пройденной лесными пожарами.

«Это связано как с нарастающими изменениями климата, когда пожароопасный сезон становится всё более длительным, а засухи - всё более частыми, долгими и интенсивными, так и с продолжающимся упадком системы государственного управления лесами, безумным лесным законодательством и целым комплексом хронически не решаемых проблем в области охраны лесов», - объяснил руководитель лесного отдела российского Greenpeace Алексей Ярошенко.


Половина лесов России от пожаров охраняется условно или не охраняется никак; больше 40% лесов - это так называемые «зоны контроля», где пожары по закону разрешается не тушить, и ещё почти 10% - на леса, растущие на землях сельхозназначения или спорных землях, за сохранность которых никто не отвечает, поясняет Greenpeace.
 
 
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Огонь подошел на расстояние 2 километра к Сангарской нефтебазе в Кобяйского районе.
 
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