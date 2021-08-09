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«Ожидается вылет самолёта Ил-76. Однако это будет зависеть от погодных условий», - добавил он.

«Это связано как с нарастающими изменениями климата, когда пожароопасный сезон становится всё более длительным, а засухи - всё более частыми, долгими и интенсивными, так и с продолжающимся упадком системы государственного управления лесами, безумным лесным законодательством и целым комплексом хронически не решаемых проблем в области охраны лесов», - объяснил руководитель лесного отдела российского Greenpeace Алексей Ярошенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупное хранилище нефти оказалось в зоне лесных пожаров в Якутии Огонь подошел на расстояние 2 километра к Сангарской нефтебазе в Кобяйского районе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики, в субботу огонь подошел на расстояние 2 километра к Сангарской нефтебазе в Кобяйского районе.Пожар подступает к резервному парку нефтехранилища, принадлежащего «Саханефтегазсбыт», рассказали «Интерфаксу» в региональном МЧС.По данным Единой диспетчерской службы Кобяйского района, ближайшая кромка пожара подошла на 1,5 километра к базе, где в резервуарах хранятся тысячи тонн углеводородов. Ситуацию осложняет сильный ветер с порывами до 15 м/c.На тушении «работают 80 человек, два трактора, четыре погрузчика, четыре машины АЦ (автоцистерны) и шесть водовозов», сообщил глава Кобяйского районаПо данным Greenpeace Russia, общая площадь, пройденная лесными пожарами с 1 января по 2 августа 2021 года, достигла 13,4 млн гектаров, превысив территорию таких государств, как например Южная Корея или Болгария (1 млн га и 1,1 млн га соответственно).2021 год стал третьим с начала века по общей площади, пройденной лесными пожарами.Половина лесов России от пожаров охраняется условно или не охраняется никак; больше 40% лесов - это так называемые «зоны контроля», где пожары по закону разрешается не тушить, и ещё почти 10% - на леса, растущие на землях сельхозназначения или спорных землях, за сохранность которых никто не отвечает, поясняет Greenpeace.