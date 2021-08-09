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Geely завалит Беларусь своими электромобилями
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
О новинке телеканалу СТВ
Свидерский надеется, что потенциальные покупатели увидят электромобили в салонах уже в четвертом квартале.
На предприятии хотят обеспечить первые серийные поставки, поддержку сервиса и салонов в каждой области и в Минске.
– Все наши официальные дилеры будут предлагать эти автомобили, – отметил Свидерский.
На первом этапе электромобиль произведен в Китае и адаптирован для белорусского рынка: можно пополнять запас энергии от зарядных станций без каких-либо переходников, настроена мультимедиа. В дальнейшем будут ориентироваться на спрос, при наличии которого в 2022 году запланируют для производства этих машин задействовать мощности завода в республике.
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Потенциальные покупатели увидят электромобили в салонах уже в четвертом квартале.
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