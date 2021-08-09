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Geely завалит Беларусь своими электромобилями

09.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Geely завалит Беларусь своими электромобилями
Иллюстративное фото
Поставки на отечественный рынок электромобиля «Геометрия С» запланированы в четвертом квартале текущего года.

О новинке телеканалу СТВ рассказал руководитель СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский. По его словам, речь идет о модели в кузове хэтчбек с дальностью хода до 550 км на одной зарядке. Испытания автомобиля завершены. На сертификацию подают три машины.

Свидерский надеется, что потенциальные покупатели увидят электромобили в салонах уже в четвертом квартале.


На предприятии хотят обеспечить первые серийные поставки, поддержку сервиса и салонов в каждой области и в Минске.

– Все наши официальные дилеры будут предлагать эти автомобили, – отметил Свидерский.

На первом этапе электромобиль произведен в Китае и адаптирован для белорусского рынка: можно пополнять запас энергии от зарядных станций без каких-либо переходников, настроена мультимедиа. В дальнейшем будут ориентироваться на спрос, при наличии которого в 2022 году запланируют для производства этих машин задействовать мощности завода в республике.
 
Теги: Минск
 
 
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Потенциальные покупатели увидят электромобили в салонах уже в четвертом квартале.
 
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