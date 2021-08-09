Источник материала: UDF



Фото: Reuters

LRT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве из лагеря для беженцев сбежали семь мигрантов. Их разыскивает полиция По информации МВД Литвы, днем в воскресенье из лагеря ушли 12 мигрантов.

По информации МВД Литвы, днем в воскресенье из лагеря ушли 12 мигрантов. Позже пятеро вернулись в расположение, а о местоположении еще семерых ничего неизвестно. Их разыскивает полиция.В настоящее время в лагере на полигоне Руднинкай проживает около 400 мигрантов, нелегально проникших в Литву с территории Беларуси.