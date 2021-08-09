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В Литве из лагеря для беженцев сбежали семь мигрантов. Их разыскивает полиция
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
По информации МВД Литвы, днем в воскресенье из лагеря ушли 12 мигрантов. Позже пятеро вернулись в расположение, а о местоположении еще семерых ничего неизвестно. Их разыскивает полиция.
В настоящее время в лагере на полигоне Руднинкай проживает около 400 мигрантов, нелегально проникших в Литву с территории Беларуси.
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По информации МВД Литвы, днем в воскресенье из лагеря ушли 12 мигрантов.
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