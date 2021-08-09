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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Среди участников демонстрации за свободу Беларуси в Стокгольме заметили Грету Турнберг Грета Тунберг — 18-летняя шведская экологическая активистка.

Солидарность с Беларусью выразили министр иностранных дел, министр культуры, политики от всех партий Швеции, общественные деятели, писатели, журналисты, профсоюзные активисты, правозащитники, представители белорусской диаспоры и «народного посольства» Беларуси в Стокгольме,Радые Свабода.На акции солидарности была замечена и известная экологическая активисткаГрета Тунберг — 18-летняя шведская активистка. Она обрела известность в 15 лет, когда 20 августа 2018 года впервые выступила у Шведского парламента с самодельным плакатом. На нем было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «Пятницы ради будущего». В том же году Тунберг выступила на конференции ООН по изменению климата. Дважды была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 и 2020 годах.