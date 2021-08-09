ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Среди участников демонстрации за свободу Беларуси в Стокгольме заметили Грету Турнберг

09.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

8 августа в Стокгольме прошла масштабная манифестация в поддержку народу Беларуси.

Солидарность с Беларусью выразили министр иностранных дел Ан Линде, министр культуры Аманда Линд, политики от всех партий Швеции, общественные деятели, писатели, журналисты, профсоюзные активисты, правозащитники, представители белорусской диаспоры и «народного посольства» Беларуси в Стокгольме, сообщает Радые Свабода.

На акции солидарности была замечена и известная экологическая активистка Грета Тунберг.

Среди участников демонстрации за свободу Беларуси в Стокгольме заметили Грету Турнберг

Грета Тунберг — 18-летняя шведская активистка. Она обрела известность в 15 лет, когда 20 августа 2018 года впервые выступила у Шведского парламента с самодельным плакатом. На нем было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «Пятницы ради будущего». В том же году Тунберг выступила на конференции ООН по изменению климата. Дважды была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 и 2020 годах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грета Тунберг — 18-летняя шведская экологическая активистка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый редкий знак зодиака: что о нем рассказала астролог Василиса Володина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by