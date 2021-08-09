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Самый редкий знак зодиака: что о нем рассказала астролог Василиса Володина
Источник материала: UDF
Василиса Володина
Изучение различных характеристик своего знака даст человеку возможность лучше понять самого себя. Каждый знак отличается своими особенностями и ими же наделяет своих подопечных. Есть знаки, стремящиеся к известности – это Овен, Лев и Скорпион, а есть знак — самый редкий. Василиса Володина составила рейтинг знаков зодиака, расположив их от самого распространенного до самого редкого, пишет
Какие знаки астролог назвала самыми распространенными
Скорпион
Скорпионов в мире 9,6%. Их больше всего, это знак загадочный и мистический. Жизнь со Скорпионом наполнена захватывающими событиями и острыми ощущениями.
Дева
В мире Дев 9,4%, знак довольно распространенный и это радует, ведь этот знак в зодиакальном кругу считается самым разумным. То есть, интеллект в нашем мире распространен довольно широко, и это отличная новость.
Близнецы
Близнецов в мире 9,3%, их считают невероятно общительными, искрящимися. Близнецы – это всегда радость и смех, и, если хочется развлечься, в этом плане на Близнецов точно можно положиться.
Рыбы
Среди всего населения Рыб 9,1%. Рыбы отличаются мудростью и отзывчивостью, они легко адаптируются в любых условиях и не боятся житейских трудностей.
Что рассказала Василиса Володина о Весах, Раке, Тельце и Козероге
Весы
Весов в мире 8,8%. Весы всегда стремятся к гармонии, тонко чувствуют прекрасное, очень дипломатичны, стойки духом, имеют несгибаемую волю к победе в любой ситуации.
Рак
В мире Раки распространены на 8,5%, это личность решительная и благородная. Однако если в детстве Раку пришлось испытать лишения и несправедливость, он вырастет коварным. Будет оказывать влияние на окружающих, подчинять их себе, чтобы достичь какой-то цели или просто выжить. Как руководитель – жестокий и проницательный.
Телец
Этого знака в мире 8,3%. Упрямцы, хотя от природы и заботливы. Но если бы этот знак был слишком распространен, в мире было бы неуютно – ведь тогда бы все эти упрямцы постоянно ни с чем не соглашались бы.
Козерог
Козерогов в мире 8,2%, личность практичная и с логическим мышлением. Козерог – интеллектуал, который умеет ценить каждую минуту и не тратит время попусту. С виду Козерог холоден, но на самом деле он любвеобилен и готов дарить любовь другим.
Какие знаки зодиака астролог назвала самыми редкими и какой встречается реже всего
Овен
Овны в мире распространены на 8,1%. Отличительная черта Овна – прямолинейность, иногда он излишне прямолинеен, зато обладает детской искренностью. Но иногда эта искренность выглядит бестактно и грубо. Сам Овен долго обижаться не будет – он разорвет отношения и сожалеть о прошлом не станет.
Стрелец
Среди всего населения Стрельцов 7,3%. Астролог считает этот знак самым большим ленивцем. Стрелец всячески постарается избежать тяжелой работы, поэтому можно только порадоваться тому, что такие личности не очень-то распространены.
Лев
В мире Лев распространен на 7,1%, это личность гордая, царственная и не способная разочаровать. Львы наделены истинной силой звезд и обожают всеобщее внимание и популярность. И хотя знак этот далеко не самый распространенный, эго Льва от этого не страдает – царей и не бывает много.
Водолей
В мире Водолеи распространены всего на 6,3%. Астролог называет Водолея любителем жизни и ненавистником выполнять какие-либо обязательства или скучные обязанности. Водолей – это тот, чья душа стремиться жить «на всю катушку» и по максимуму получать от жизни удовольствие.
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Скорпионов в мире 9,6%. Их больше всего, это знак загадочный и мистический.
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