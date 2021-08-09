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Праздник 9 августа: что строго запрещено дедать в этот день, а что нужно сделать обязательно

09.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 9 августа: что строго запрещено дедать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Фото: freepik
9 августа 2021 года почитается память великомученика и врачевателя Пантелеймона, который исцелял именем Христа и пал за свою веру. В народе праздник называют День святого Палия, Пантелеймон-Целитель или Кочанный.

Что можно и нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции на Пантелеимона-врачевателя



Считается, что к великомученику обращаются в самые черные минуты, когда официальная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.

На Пантелеимона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".

Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.

Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.


Главные приметы этого дня


Все травы, собранные на Пантелеимона, будут обладать целебными свойствами.

Если муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.

Сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.

Завиваются кочаны капусты - осень будет холодной.

Радуга на небе в этот день - к пасмурной погоде в ближайшие дни.

Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком - по приметам, скоро она забеременеет.

Вечером будет веселиться тот, кто утром плакал.

Что строго запрещено делать 9 августа


Провоцировать ссоры, конфликты, выяснять отношения. В этот день.

Убирать в доме, дворе.

Быть жадным, скупым.

Выпекать в этот день хлеб.

Завидовать, злиться и сквернословить.

Именины в этот день празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.
 
 
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Именины в этот день празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.
 
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