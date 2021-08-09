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Важные традиции на Пантелеимона-врачевателя

Главные приметы этого дня

Что строго запрещено делать 9 августа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 9 августа: что строго запрещено дедать в этот день, а что нужно сделать обязательно Именины в этот день празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.

Что можно и нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела - читайте ниже в нашем материале.Считается, что к великомученику обращаются в самые черные минуты, когда официальная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.На Пантелеимона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.Все травы, собранные на Пантелеимона, будут обладать целебными свойствами.Если муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.Сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.Завиваются кочаны капусты - осень будет холодной.Радуга на небе в этот день - к пасмурной погоде в ближайшие дни.Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком - по приметам, скоро она забеременеет.Вечером будет веселиться тот, кто утром плакал.Провоцировать ссоры, конфликты, выяснять отношения. В этот день.Убирать в доме, дворе.Быть жадным, скупым.Выпекать в этот день хлеб.Завидовать, злиться и сквернословить.Именины в этот день празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.