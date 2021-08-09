ЕС выступил с заявлением о фальсифицированных выборах президента Беларуси

Источник материала: UDF



Белорусы протестуют против фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года

"С тех пор народ Беларуси непрестанно и мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод. Он призывает к новым, демократическим выборам", - говорится в заявлении.

Режим Лукашенко проводит кампанию репрессий

"Режим Лукашенко начал хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников, а также приступил к систематическому уничтожению неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и задушить гражданскую деятельность в Беларуси", - говорится в декларации.

ЕС поддержит демократическую Беларусь

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить", - подчеркивается в декларации.

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