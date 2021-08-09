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ЕС выступил с заявлением о фальсифицированных выборах президента Беларуси

09.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЕС выступил с заявлением о фальсифицированных выборах президента Беларуси
Белорусы протестуют против фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года
Народ Беларуси мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод, заявил от имени ЕС глава внешнеполитической службы Евросоюза в годовщину фальсифицированных выборов в Беларуси.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в воскресенье, 8 августа, опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". Как отмечается в документе, в этот день "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".

"С тех пор народ Беларуси непрестанно и мужественно борется за уважение прав человека и фундаментальных свобод. Он призывает к новым, демократическим выборам", - говорится в заявлении.


При этом, как указывается в декларации внешнеполитического ведомства ЕС, "год спустя этот призыв остается неуслышанным. Режим Лукашенко репрессирует собственное общество, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом". Непризнанный ЕС правитель в Минске "игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека".


Режим Лукашенко проводит кампанию репрессий


В документе констатируются факты произвольных и необоснованных задержаний, несправедливого преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотен задокументированных случаев пыток.

"Режим Лукашенко начал хорошо спланированную кампанию репрессий и запугивания гражданского общества и правозащитников, а также приступил к систематическому уничтожению неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и задушить гражданскую деятельность в Беларуси", - говорится в декларации.


ЕС поддержит демократическую Беларусь


В свою очередь "ЕС сохраняет внутреннее единство в вопросе дальнейшей поддержки народа Беларуси" и "обязуется помочь ей стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их устойчивыми и более демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", когда страна начнет переход к демократии.

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и волю народа Беларуси не удастся заглушить", - подчеркивается в декларации.
 
Теги: Минск
 
 
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Режим Лукашенко прводит хорошо спланированную кампанию репрессий.
 
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