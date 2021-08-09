Год после 9 августа 2020 года. Первая кровь

Год назад возмущенные официальными итогами президентских выборов белорусы массово вышли на улицы и столкнулись с невиданной ранее жестокостью. Государство бросило против мирных граждан вооруженных до зубов милицию, внутренние войска и армейский спецназ. Уровень насилия зашкаливал. Тысячи избитых и раненых. И, к сожалению, погибшие. Сегодня их имена знает вся страна — Александр Тарайковский, Александр Вихор, Геннадий Шутов…

Naviny.by поговорили с родственниками тех, кто стал первыми жертвами.





Сколько белорусов погибло в результате протестных акций

По данным на январь 2021 года, в Следственный комитет было подано 1800 заявлений о насилии в отношении граждан со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе подавления протестных акций.

По данным Naviny.by, только за август 2020 года на улицах во время мирных протестов, а также на Окрестина более 1100 человек получили ранения и травмы. Именно столько фамилий значится в списке обратившихся за медицинской помощью при проведении уличных мероприятий, который есть в распоряжении редакции.

Читайте подробнее:

Правозащитная организация «Звено» сообщала, что минимум пять человек погибли и семь находились в критическом состоянии в реанимации в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций в начале августа. Следственный комитет опроверг информацию правозащитников . Официальная версия на 17 августа 2020-го — двое погибших: Александр Тарайковский и Александр Вихор.

Однако известно, что 10 августа в Минске на площади Притыцкого погиб молодой человек примерно 23 лет. О нем есть данные в имеющемся в редакции документе, который упоминался выше. Скорая помощь в 22:35 констатировала «смерть до приезда».





Официально о смерти человека в таком возрасте в такое время и в таком месте не сообщалось. Нет информации и о том, связывались ли родственники погибшего с журналистами.

«За что убили? За то, что он вышел на улицу против насилия»

В первые дни после 9 августа власти признали гибель одного человека — 34-летнего минчанина Александра Тарайковского, погибшего вечером 10 августа у станции метро «Пушкинская».



Александр Тарайковский

В сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в вечер гибели Тарайковского, утверждалось, что он «пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке.

Однако уже 15 августа было опубликовано видео момента гибели Тарайковского, подтверждающее, что его застрелили.

В феврале 2021 года Иван Носкевич, на тот момент председатель СК, рассказал о результатах проверки по факту смерти Тарайковского и объяснил, почему ведомство не возбудило уголовное дело.

Он сообщил, что «гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, утверждал СК, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, «а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих».

Носкевич, подчеркнул, что стреляли в Тарайковского нелетальным оружием. Однако это оружие его убило.





У вдовы Тарайковского Елены Герман мало надежды на то, что в ближайшее время возбудят уголовное дело по факту убийства Александра, но она и люди, которые ей помогают, «будут по мере возможности пытаться что-то сделать для установления законности».

«Произошло преступление, убили человека, — сказала Елена корреспонденту Naviny.by. — Известно даже имя того, кто это сделал. Я хочу законности. Понимаю, что власти хотят, чтобы мы всё забыли. Ведь людей судили за надпись “Не забудем” на мемориале Саше, поставили урну на месте его гибели, потому что хотят замести следы, чтобы не было даже куда цветы положить.

Власть хочет замести следы не только гибели Саши, а вообще событий августа 2020 года, заставляя нас молчать и бояться. Я устала бояться и не представляю, что мы забудем, что случилось год назад. События августа настолько перевернули самосознание людей, что жизнь не может оставаться прежней. Мне иногда кажется, что я живу в картонном домике, нет ничего основательного. Любого из нас могут забрать в любой день».

Елена уверена, что Александр шел на Притыцкого, не представляя, что силовики будут стрелять в безоружных людей:

«За что убили? За то, что он вышел на улицу против насилия? Я искала его два дня. Ездила в Жодино, объездила минские РОВД, была на Окрестина. Вечером 12 августа следователь сообщил отцу Саши, что он погиб».

Елена говорит, что теперь ее спасают дети, человеческая поддержка и солидарность:

«Мне до сих пор предлагают помощь. Я всем очень благодарна. Помню, через несколько дней после похорон позвонил незнакомый парень и привез мне стопку листов. Это были слова поддержки сотен людей, которые он собрал и распечатал для меня. Я их храню и иногда перечитываю, это очень трогательно».

Многие предлагали Елене помощь по уходу за собакой Александра — немецкой овчаркой, которая осталась с ней и детьми: «Саша был ее хозяином, он занимался дрессировкой, уходом. Ну а теперь это делаю я. Иногда собака с такой тоской смотрит… Мне кажется, она его до сих пор ждет. Мне с ней и детьми непросто, люди предлагали ее пристроить в другой дом, но нет, я ее отдать не могу».

Теперь Елена думает над тем, какой памятник будет на могиле у ее мужа. Ей хочется, чтобы он был камерным:

«Скульптор предлагал идею памятника мужу как герою, но, понимаете, для нас он был просто Сашка, папа. Да, он герой, погиб при драматических обстоятельствах, но я не готова к помпезному памятнику. Так что еще думаю».

Мать Александра Вихора в течение месяца переписывала историю смерти из материалов проверки СК

9 августа 2020 года 25-летний гомельчанин Александр Вихор шел на свидание к девушке, его задержали в районе площади Ленина и доставили в местный СИЗО, так как ИВС уже был переполнен.

В ночь на 12 августа Вихора привезли из СИЗО в психиатрическую, а затем туберкулезную больницу, в реанимации которой рано утром он скончался.



Александр Вихор

Следственный комитет сообщил в феврале этого года, что в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра Вихора отказано. Следователи пришли к выводу, что молодой человек «умер из-за внезапно обострившихся заболеваний».

«У Саши были проблемы с сердцем. Но как раз летом он проходил углубленное исследование в кардиологическом диспансере. И ни один врач не сказал, что он имеет серьезные проблемы, которые могут привести к смерти! Нас пытаются убедить, что Саша должен был умереть. А мы должны быть им благодарны, что он умер у них, после издевательств и того, что его били!» — рассказывала ранее БелаПАН Светлана Вихор, мать погибшего.

Семья трое суток разыскивала Александра. 12 августа в Железнодорожном РОВД матери сообщили, что ее сын в морге. На тот момент уже было произведено вскрытие. Опознавали Вихора через несколько дней в присутствии следователя мать, сестра и отец.

Член семьи Вихора рассказал корреспонденту Naviny.by:

«Год прошел, но мы не можем сказать, что пережили эту беду, смирились с утратой. Этого точно нет. Хорошо помню, как мы метались по городу с пакетом вещей Саши. Думали, что они пригодятся, ведь считали, что он где-то в ИВС. Так было и 12-го. Мы искали, а они проводили вскрытие.

Потом в морге нам выкатили на каталке черный пакет и открыли лицо Саши. Рядом с нами стояло человек шесть — из СК, из Комитета судмедэкспертиз. Мама Саши раскрыла пакет и сказала, что хочет видеть тело своего сына. Все увидели, что переломаны ребра, они торчали в разные стороны, сломана грудина. Эксперты утверждали, что это результат реанимационных мероприятий. Когда мы спрашивали, а почему сломаны нижние ребра на спине, почему следы дубинок на теле, огромные гематомы под коленями, отвечали, что удары не явились причиной смерти.

Откуда вы знаете, что не явились? Отчего-то у 25-летнего пацана сердце остановилось! Саше дали умереть, содействуя этому психически и физически».

История смерти Александра известна семье по материалам проверки по факту его гибели. Когда она закончилась, родным позволили ознакомиться с ее результатами. Скопировать или сфотографировать документ не дали, и мать Александра с адвокатом в течение месяца приходила в СК и от руки переписывала слово за словом историю смерти сына в шести томах. В каждом томе 250 страниц.

Женщина также видела видео последних минут жизни сына, после чего не могла говорить целый день, сказала Naviny.by родственница Светланы Вихор.

Приобщенное впоследствии к материалам проверки видео сделал один из сотрудников, пока ждали скорую помощь для перевозки из одной больницы в другую.

Вихора били в разных помещениях несколько раз, прыснули в лицо газовым баллончиком. Об этом рассказывал свидетель. Соответствующие показания есть в материалах проверки, сказала Naviny.by член семьи Вихор:

«В материалах проверки свидетель говорит, что запомнил человека, который брызнул из баллончика. Однако на опознании он перепутал звание офицера: один раз назвал капитаном, второй — майором. Из-за этого показания были признаны недостоверными».

Семья обращалась в прокуратуру Гомеля, Генеральную прокуратуру, пытаясь оспорить результаты проверки СК по факту смерти Александра Вихора. Суть ответов сводилась к тому, что проверка проведена соответственно законодательству. Причинно-следственной связи между избиением во время задержания и смертью Александра не усмотрено.

Читайте также:

Семья не может смириться со смертью Александра, а также с тем фактом, что люди, которые дали ему умереть, не понесли наказания:

«Рано или поздно всё должно стать на свои места. Мать Саши ходит почти каждый день на кладбище. Приходят и другие люди, приносят какие-то поделки, письма. Мы очень благодарны за это, потому что помнить важно. Саша был душой компании, интересный и жизнерадостный человек. Он был прекрасным Дедом морозом в детском саду у племянника, который его обожал. Его очень любили друзья. Я всё думаю: как живут люди, которые были рядом с Сашей и видели, как он умирает. У них же тоже, скорее всего, есть дети, семьи».

Осудили посмертно

Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции протеста 43-летний Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 19 августа он скончался в военном госпитале в Минске.



Геннадий Шутов

Родственникам отказали в возбуждении уголовного дела по факту смерти Шутова, а самого Геннадия осудили посмертно .

Шутов и его знакомый 41-летний Александр Кордюков стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок). Кордюков был обвинен еще по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство).

Брестский областной суд 25 февраля 2021 года признал Кордюкова виновным и осудил на 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Этим же приговором умерший Геннадий Шутов «признан виновным в сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Дочь Шутова обжаловала приговор. Верховный суд оставил приговор без изменений .

Кордюков вины не признал. В суде он заявил, что вместе с Шутовым подошел к военнослужащим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и поинтересовался происходящим.

Силовики не представились, служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот, падая, ударил его трубой по ноге. На это мужчины достали пистолеты, и один закричал: «Мордой в пол, уроды, завалю!».

Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь. Шутов был смертельно ранен.

Человека, который стрелял в Шутова , зовут Роман Гаврилов. На тот момент он был военнослужащим в звании капитана части № 89417 (силы специальных операций) в Марьиной Горке.