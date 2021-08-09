Глава ОБСЕ: мы солидарны с белорусами и их правом выбирать своих лидеров

«Мы солидарны с белорусским народом и его правом выбирать своих лидеров», — заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде по случаю первой годовщины сфальсифицированных, по мнению дипломата, президентских выборов в Беларуси.





По словам Линде, год назад рухнули надежды белорусских избирателей на свободные и честные выборы.

«Белорусский народ вышел на массовые мирные демонстрации протеста. Белорусские женщины собирались на спокойные и мирные уличные манифестации. Режим ответил брутально. С августа прошлого года режим жестоко подавлял, преследовал и арестовывал участников мирных демонстраций, оппозиционеров, журналистов, правозащитников», — отметила действующий председатель ОБСЕ на своей странице в «Фейсбуке».

Она назвала недопустимым фальсификацию выборов и жестокое поведение режима и напомнила, что Швеция и ЕС не признали Александра Лукашенко победителем выборов. «Белорусский народ имеет очевидное право выбирать своих руководителей на свободных, демократических выборах», — подчеркнула Линде.

Шведское правительство, заявила она, со всей серьезностью относится к развитию событий в Беларуси.

«Мы все знаем, что в последнее время ситуация ухудшилась, — констатировала дипломат. — Мы видим дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека. Мы увидели налеты на редакции СМИ и массовое задержание журналистов и блогеров. Мы увидели, как режим принял новые законы, еще больше ограничивающие свободу СМИ, облегчающие преследование и репрессии».

Как заявила Линде, скандальное принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair, арест летевших на борту Романа Протасевича и Софии Сапеги — только часть усилий режима, направленных на то, чтобы заставить свой народ повиноваться и замолчать.

«Швеция и ЕС будут и впредь четко требовать от Лукашенко прекратить насилие и преследование мирных демонстрантов, оппозиции и правозащитников. Все политические заключенные и произвольно задержанные, включая Протасевича и Сапегу, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Политически мотивированные обвинения должны быть сняты. Те, кто вынужден был искать убежища за рубежом, должны иметь право вернуться, а виновные в насилии и репрессиях — привлечены к ответственности», — отметила председатель ОБСЕ.

По ее убеждению, только мирный и демократический процесс, поддержанный сильным гражданским обществом, под наблюдением независимых и свободных массмедиа будет способствовать устойчивому выходу из сложившейся ситуации.

«Каким должен быть политический переход, решать белорусскому народу. Но Швеция и остальной ЕС продолжат поддержку белорусского народа и гражданского общества в Беларуси, насколько это возможно», — подчеркнула Линде. ОБСЕ также готова поддержать диалог, о котором говорит оппозиция.

8 августа в Стокгольме Анн Линде выступила на уличной акции по случаю первой годовщины последних президентских выборов в Беларуси.

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