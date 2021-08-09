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Проверка обстоятельств смерти Витольда Ашурка продлена на два месяца

09.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Управление Следственного комитета по Могилевской области продлило проверку по факту смерти в колонии № 17 в Шклове политзаключенного Витольда Ашурка

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на его брата Андрея Ашурка.

«Проверка продлена в связи с тем, что продлили время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь сказал, что нет экспертиз — нет версий», — сказал Ашурок.

До сих пор неизвестна судьба дневника Витольда Ашурка, о котором политзаключенный упоминал в письмах и который не отдали родственникам с остальными личными вещами.

По словам брата, следователь подал запрос в тюрьму № 1 в Гродно, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.

 
Теги: Гродно
 
 
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Управление Следственного комитета по Могилевской области продлило проверку по факту смерти в колонии № 17 в Шклове политзаключенного Витольда Ашурка
 
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