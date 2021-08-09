Беларусь в Токио показала худший в суверенной истории медальный результат

Источник материала: АФН

Худший в суверенной истории медальный результат на олимпиадах показала сборная Беларуси на Играх в Токио-2020.

На Олимпиаде в Токио Беларусь завоевала всего 7 наград: 1 золотую медаль, 3 серебряные и 3 бронзовые.

В медальном зачете на Играх в Токио белорусская команда заняла 45 место, что является еще одним антирекордом. Ранее, команда Беларуси не опускалась ниже 40 й строки в общекомандном медальном рейтинге.

Медальный график белорусской сборной совпадает с кривой деградации белорусского режима: Атланта-1996 (США) – 15, Сидней-2000 (Австралия) – 17, Афины-2004 (Греция) – 13, Пекин-2008 (Китай) – 14, Лондон-2012 (Великобритания) – 10, Рио-де-Жанейро-2016 (Бразилия) – 9, Токио-2020 (Япония) – 7.