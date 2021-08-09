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СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка

09.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет на два месяца продлил проверку обстоятельств смерти Витольда Ашурка, пишет «Наша ніва» со ссылкой на его брата Андрея Ашурка.

«Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь ответил, что нет экспертиз — нет версий», — сообщил он.

Также до этого времени неизвестна судьба дневника Витольда, который не отдали близким, вместе с вещами покойного. По словам Андрея, следователь направил запрос в гродненскую тюрьму №1, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.



50-летний Витольд Ашурок умер 21 мая в шкловской колонии, где отбывал пять лет лишения свободы. В январе его признали виновным в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК).

Обстоятельства смерти Ашурка устанавливаются, проводится комплексная судебная медицинская экспертиза. Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, что человек, находясь в помещении камерного типа, два раза падает. По сообщению СК, после первого падения он получил «телесные повреждения в области лица».

Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции не нашла жалоб у заключенных шкловской колонии.
 
 
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Следственный комитет на два месяца продлил проверку обстоятельств смерти Витольда Ашурка, пишет «Наша ніва» со ссылкой на его брата Андрея Ашурка.
 
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