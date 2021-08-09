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Ирак призывает Беларусь и Литву к гуманному отношению к мигрантам

09.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иракские власти призвали Литву и Беларусь проявить гуманное отношение к оказавшимся на их территориях мигрантам и обеспечить граждан Ирака всем необходимым до решения проблемы.

Об этом заявила иракский министр по делам миграции и перемещенных лиц Айван Фаик.

«Мы будем обращаться к международному сообществу и международным организациям по поводу необходимости гуманного и достойного отношения ко всем иракцам, оказавшимся в Беларуси и Литве, и обеспечивать их всем необходимым для жизни до тех пор, пока не будет принято решение по ним», — сказала она.

По ее словам, ведомство внимательно следит за проблемой иракцев, «попавших в сети торговли людьми и незаконной миграции и стали жертвами материально эксплуатации, и уважаем причины, которые подталкивают молодежь к этому пути».

«Мы подчеркиваем, что они являются ядром сообщества, печально потерять кого-либо из них в результате ложных обещаний, и мы призываем их противостоять этим вызовам и вместе преодолеть терзающие страну невзгоды», — подчеркнула она.

Глава ведомства отметила, что Министерство по делам миграции и перемещенных лиц приветствует добровольное возвращение иракских граждан на родину и желающие вернуться могут обратиться в это ведомство либо в МИД напрямую.

Она призвала к человечности тех, кто берет деньги с мигрантов за незаконные перемещения.

«И хотя мы выступаем против предотвращения поездок иракцев, поскольку это личная свобода, мы требуем более жестких мер для предотвращения нелегальной иммиграции и эксплуатации граждан», — заявила министр.
 
 
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Иракские власти призвали Литву и Беларусь проявить гуманное отношение к оказавшимся на их территориях мигрантам и обеспечить граждан Ирака всем необходимым до...
 
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