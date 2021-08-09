Ирак призывает Беларусь и Литву к гуманному отношению к мигрантам

Об этом заявила иракский министр по делам миграции и перемещенных лиц Айван Фаик.





«Мы будем обращаться к международному сообществу и международным организациям по поводу необходимости гуманного и достойного отношения ко всем иракцам, оказавшимся в Беларуси и Литве, и обеспечивать их всем необходимым для жизни до тех пор, пока не будет принято решение по ним», — сказала она.





По ее словам, ведомство внимательно следит за проблемой иракцев, «попавших в сети торговли людьми и незаконной миграции и стали жертвами материально эксплуатации, и уважаем причины, которые подталкивают молодежь к этому пути».





«Мы подчеркиваем, что они являются ядром сообщества, печально потерять кого-либо из них в результате ложных обещаний, и мы призываем их противостоять этим вызовам и вместе преодолеть терзающие страну невзгоды», — подчеркнула она.





Глава ведомства отметила, что Министерство по делам миграции и перемещенных лиц приветствует добровольное возвращение иракских граждан на родину и желающие вернуться могут обратиться в это ведомство либо в МИД напрямую.





Она призвала к человечности тех, кто берет деньги с мигрантов за незаконные перемещения.





«И хотя мы выступаем против предотвращения поездок иракцев, поскольку это личная свобода, мы требуем более жестких мер для предотвращения нелегальной иммиграции и эксплуатации граждан», — заявила министр.