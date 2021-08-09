Как власти борются с независимыми медиа: 10 изданий закрыты, 29 человек в неволе – итоги года

Источник материала: Салiдарнасць

В 2020-2021-м репрессии против журналистов в Беларуси достигли небывалого размаха.

С дня президентских выборов 2020-го по август 2021 года давление на белорусскую медиасферу усилилось, как никогда раньше: многие СМИ и онлайн-ресурсы были заблокированы, редакции обыскивали и изымали технику, наказывали многотысячными штрафами. Десятки журналистов оказались за решеткой, многие из них осуждены по уголовным статьям.

Удручающую статистику года опубликовала Белорусская ассоциация журналистов – несмотря на решение властей ликвидировать ОО БАЖ, журналистская организация продолжает действовать, помогая коллегам.

Таким образом, за период с августа-2020 по август-2021:

– 497 журналистов были задержаны;

– 135 раз проходили обыски и осмотры в редакциях и домах журналистов;

– 119 раз медийщики попадали под административный арест;

– более 100 раз блокировался доступ к общественно-политическим и сайтам медиа;

–зафиксировано 68 фактов насилия и ранений журналистов;

– более 50 представителей медиа попали под уголовное преследование;

– 10 изданий были вынуждены прекратить выпуск;

– 29 человек из медиасферы на данный момент находятся в неволе.

Напомним, весной 2021 года «Репортеры без границ» признали Беларусь самой опасной страной в Европе для сотрудников СМИ.