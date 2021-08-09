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Глава МИД Германии: Сегодня вся страна «находится в заложниках» у Лукашенко

09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В годовщину начала массовых протестов против фальсификаций на выборах президента Беларуси Хайко Мас высоко отозвался о силе воли белорусов.

Глава МИД Германии: Сегодня вся страна «находится в заложниках» у Лукашенко

– Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом, – подчеркнул дипломат, сообщает DW.

Сегодня вся страна «находится в заложниках» у правителя Беларуси Александра Лукашенко, добавил глава МИД ФРГ.

– Мирные протесты за право встать на новый, демократический путь, провести честные и свободные выборы и освободить политических заключенных вызывают по всему миру чувство восхищения и солидарности, так же, как и сила воли белорусского народа, – подчеркнул Хайко Мас. – Государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность.

Министр иностранных дел Германии заявил, что и его страна, и Евросоюз в целом, находятся на стороне белорусского народа:

– Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать.

При этом дипломат упомянул разработанный Берлином «План действий для гражданского общества в Беларуси», направленный на поддержку людей, подвергающихся политическим преследованиям в этой стране. Кроме прочего, этот план позволяет жертвам политических репрессий получать немецкие визы по упрощенной схеме.

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В годовщину начала массовых протестов против фальсификаций на выборах президента Беларуси Хайко Мас высоко отозвался о силе воли белорусов.
 
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