Глава МИД Германии: Сегодня вся страна «находится в заложниках» у Лукашенко

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В годовщину начала массовых протестов против фальсификаций на выборах президента Беларуси Хайко Мас высоко отозвался о силе воли белорусов.





– Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом, – подчеркнул дипломат, сообщает DW .

Сегодня вся страна «находится в заложниках» у правителя Беларуси Александра Лукашенко, добавил глава МИД ФРГ.

– Мирные протесты за право встать на новый, демократический путь, провести честные и свободные выборы и освободить политических заключенных вызывают по всему миру чувство восхищения и солидарности, так же, как и сила воли белорусского народа, – подчеркнул Хайко Мас. – Государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность.

Министр иностранных дел Германии заявил, что и его страна, и Евросоюз в целом, находятся на стороне белорусского народа:

– Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать.

При этом дипломат упомянул разработанный Берлином «План действий для гражданского общества в Беларуси», направленный на поддержку людей, подвергающихся политическим преследованиям в этой стране. Кроме прочего, этот план позволяет жертвам политических репрессий получать немецкие визы по упрощенной схеме.