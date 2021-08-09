Последняя авантюра Лукашенко

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Очередной провал

Причина международной изоляции А. Лукашенко не только в воздушном терроризме или фальсификации итогов выборов, но и в международных провокациях, которые у А. Лукашенко регулярно проваливаются.

Шверпункт провокации

Итак, перед нами трехходовка на международной арене. Сразу скажем, что такие сценарии, в случае их выполнения, обычно входят в учебники. Но, всё сразу пошло не так…

Провал сценария

Понятно, что об уступках со стороны Евросоюза А. Лукашенко может забыть, но Минск до настоящего момента пытается продолжить шантаж. Однако, можно сказать, что это бесполезно.

Сервильная аналитика

Ущерб, который понесла Литва от миграционного давления, активно демонстрировался в Минске в качестве успеха внешней политики А. Лукашенко (!), чем лишний раз подтвердилась связь злорадства с завистью: «Самая чистая радость – это злорадство, которое мы ощущаем, наблюдая несчастье тех, кому мы завидуем» (немецкая пословица). Иными словами, на определенном этапе политика трансформировалась в психологию.

Втянуть Москву

Итак

После миграционного кризиса Беларусь стала полноценной страной-изгоем. Видимо, мы оказались свидетелями последней внешнеполитической авантюры А. Лукашенко.

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