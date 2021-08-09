Источник материала: UDF



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«Эти спланированные действия являются результатом намерений режима Лукашенко отомстить за введенные Западом санкции», — считает американская сторона.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим Лукашенко и его должностных лиц к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность демократическим чаяниям народа Беларуси», — подчеркивает миссия США в ОБСЕ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США заявили о решимости привлечь режим Лукашенко к ответственности Вашингтон отреагировал на авантюру режима с мигрантами.

По мнению США, это еще «один пример попыток запугать страны-партнеры, поддерживающие оппозицию жестокому режиму — будь то из-за пределов Беларуси или изнутри». «Мы призываем режим Лукашенко немедленно положить конец этой безответственной и опасной практике», — говорится в заявлении.