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США заявили о решимости привлечь режим Лукашенко к ответственности
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Эти спланированные действия являются результатом намерений режима Лукашенко отомстить за введенные Западом санкции», — считает американская сторона.
По мнению США, это еще «один пример попыток запугать страны-партнеры, поддерживающие оппозицию жестокому режиму — будь то из-за пределов Беларуси или изнутри». «Мы призываем режим Лукашенко немедленно положить конец этой безответственной и опасной практике», — говорится в заявлении.
«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим Лукашенко и его должностных лиц к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность демократическим чаяниям народа Беларуси», — подчеркивает миссия США в ОБСЕ.
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Вашингтон отреагировал на авантюру режима с мигрантами.
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