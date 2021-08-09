Госпогранкомитет Беларуси объяснил стрельбу на границе с Литвой

Источник материала: АФН

Выстрелы и запуски сигнальных ракет, произведенные на белорусско-литовской границе в ночь на воскресенье связаны с плановыми учениями, о которых Минск проинформировал заранее.

С таким заявлением выступили 8 августа представители Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси после того, как в литовской прессе появились сообщения об инциденте.

На следующий день после того, как Литва перестала пускать мигрантов на свою территорию, Госпогранкомитет РБ 3 августа объявил о начале комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, которое продлится до 12 августа.