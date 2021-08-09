В ней он представлен неуклонным проводником свободы слова, легким в коммуникации человеком, страстным фанатом футбольного клуба «Ливерпуль» и любителем британских пабов.





Ссылаясь на друзей Андрея, авторы пишут, что для сохранения позитивного настроя он каждый день поет в камере песню «You’ll Never Walk Alone» («Ты никогда не будешь одинок»), которая является гимном его любимого «Ливерпуля».





На протяжении карьеры Андрей работал в лондонском «Index on Censorship», проводя кампанию за свободу слова. Бывший главный редактор «Index on Censorship» Рэйчел Джолли охарактеризовала его как человека, который вкладывает «жизнь и душу» в повышение осведомленности о происходящем в Беларуси.





«Он действительно серьезно относится к свободе СМИ и считает, что мир не уделяет достаточно внимания тому, что там происходит. (…) Он усердно работал, чтобы показать истории из Беларуси, когда большинство журналистов были бы слишком обеспокоены, чтобы их освещать. Он продолжает рассказывать истории, когда другие сдаются», — цитирует издание ее слова.





В материале говорится, что Андрей известен своей любовью к футболу и британским пабам, был завсегдатаем лондонского Betsey Trotwood и любит хороший солодовый виски.





По словам авторов, тепло отзывается о нем и коллега Наташа Шмидт.





«С ним было очень легко проводить время, и у него отличное чувство юмора. (…) Он был хорошим человеком из окружения, он был настолько спокоен, что мог бы снять любую напряженность в офисной политике», — говорит она.





Андрей Александров и его подруга Ирина Злобина были задержаны 12 января. Их обвиняли в финансировании протестов.





В июне Александрову было предъявлено обвинение в "измене государству". Следствие считает, что Андрей помогал фондам BY_help и BYSOL в проведении деятельности, направленной на "причинение вреда национальной безопасности" Беларуси.





"Вред" выражался в помощи в оплате штрафов тем, кто в том нуждался.





Александров и Злобина признаны политзаключенными. Они содержатся в минском СИЗО №1 на улице Володарского.