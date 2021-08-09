Чтобы расплатиться по долгам, надо ежегодно наращивать выручку на 150-200 млн рублей. Но санкции США добавили головной боли. В итоге без помощи государства все равно не обойтись.





Выручка «Белшины» за 2020 год сократилась с 735,5 млн до 700,5 млн рублей. Это следует из отчетности компании за минувший год по МСФО. Себестоимость реализованной продукции снизилась до 621,3 млн рублей.





В 2020 году шинный комбинат получил чистый убыток в размере 216,3 млн рублей, что в три раза больше в сравнении с 2019 годом. Его основу составили расходы по финансовой деятельности. В частности, госкомпания списала 128,8 млн рублей курсовых разниц от пересчета активов.





Долгосрочные заимствования выросли до 665,1 млн рублей, краткосрочные – до 297,7 млн. При этом краткосрочные обязательства превысили краткосрочные активы на 119,5 млн рублей. Чистые активы «Белшины» отрицательные и составили 336,4 млн рублей, итожат аудиторы.





В 2020 году «Белшина» произвела взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности в размере 43,3 млн рублей, говорится в отчете.





Аудиторы поставили под сомнение способность предприятия продолжать работу непрерывно.





Впрочем, такая оговорка в отношении «Белшины» используется не один год. Однако государство не может допустить банкротства шинного комбината и всячески оказывает ему поддержку. То, что помощь будет продолжаться, заверил 4 августа и премьер-министр Роман Головченко во время визита в Бобруйск.





«Речь не идет о новой господдержке в виде каких-либо финансовых вливаний. Мы договорились, что под реализацию стратегии [развития до 2025 года] рассмотрим возможность частичной реструктуризации задолженности и применения более льготных условий для ее погашения. Но она будет жестко увязана с реализаций тех мероприятий, которые прописаны в стратегии, - сказал он.





Головченко признал, что долговая нагрузка «Белшины» достаточно большая, как перед бюджетом, так и перед коммерческими банками. Для восстановления бизнеса власти наняли международную консалтинговую компанию, которая разработала для бобруйского предприятия долгосрочную стратегию.





«Потому что по-другому выйти из достаточно непростого финансового положения, в которое попала «Белшина» в силу ряда причин, наверное, невозможно», - отметил Головченко.





Он поставил перед руководством шинного комбината задачу «каждый год пятилетки прибавлять в выручке по 150-200 млн рублей». Реализация этого плана, по мнению правительства, поможет расплатиться «Белшине» с долгами.





Гендиректор «Белшины» Андрей Бунаков уверил премьера в том, что у завода есть перспективы для дальнейшего развития.





«Для этого мы реализуем ряд инвестиционных проектов, которые касаются в первую очередь крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Здесь необходимо поработать над качеством, но самое главное - это фундамент для дальнейшего развития нашего предприятия. Разработана стратегия, мы знаем, куда двигаться, и знаем, на каких рынках нас ждут. У нас есть заказы на второе полугодие», - подчеркнул Бунаков.





Приоритетным рынком сбыта в Беларуси для «Белшины» являются конвейеры таких предприятий, как МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», «БобруйскАгромаш», «Амкодор», «БелДжи». Так, в 2020 году для комплектации Geely на завод под Борисовом было отправлено 46537 бобруйских шин на сумму около 4 млн рублей.





«Ведь бесперебойная поставка шин отечественным автомобилестроительным компаниям обеспечивает непрерывность производственного процесса на этих предприятиях и стабильную реализацию автомобильной продукции, является опорой для производства «Белшины», формирует рынок вторичной комплектации и положительно влияет на экономику страны в целом», - говорил ранее Бунаков.





Доля поставок предприятиям автопрома составляет 44,3%, а на вторичный рынок Беларуси - 55,7%.





В 2020 году «Белшина» произвела 4 млн шин. В том числе около 3 млн штук для легкового транспорта и почти 600 тыс. - для грузовых автомобилей и автобусов. Еще почти полмиллиона шин было выпущено других типоразмеров, включая сверхкрупногабаритные.





Традиционными за последние несколько лет внешними рынками для «Белшины» стали Россия, Украина, страны Закавказья и Средней Азии. Госкомпания осваивает и новые рынки для поставки своей продукции.





Но тут возможности ограничены. Эффективно продавать легковую шину можно в радиусе 3 тыс. км, грузовые и сельхозшины - 4,5-5 тыс. км, а крупногабаритные и сверхкрупногабаритные - по всему миру. А с 3 июня «Белшина» вновь находится под санкциями США.