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Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Документальный проект «2020» собрал в интернете более 200 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошлой неделе на телеканалах СТВ и «Беларусь 1» вышел цикл фильмов, который рассказывает о том, как Беларусь победила цветную революцию.
От многоуровневого заговора и до окончательной развязки. Все этапы противостояния – три дня боестолкновений в Минске и других городах, массовое создание фейков, террор против правоохранителей и обычных граждан и многое другое.
О ключевых эпизодах рассказывали очевидцы событий. От самых простых людей до высших должностных лиц. То, что было показано в фильмах, оппоненты власти никак не могут опровергнуть. Аргументов у беглых нет.
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Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек
Новости Беларуси. Документальный проект «2020» собрал в интернете более 200 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошлой неделе на...
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