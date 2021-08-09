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Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

09.08.2021 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прошел год после электоральной кампании. С 9 августа 2020 на нашей стране отработали полный сценарий цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

Информационные атаки, раскачивание общества, попытка государственного переворота, угрозы террора. Это был один из самых сложных периодов в истории независимой Беларуси. Но мы выстояли.

Наши корреспонденты поинтересовались у белорусов, о чем бы они сегодня спросили у Президента, пережив этот непростой год.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

Эта дата, наверное, очень символично назначена – прошел год после выборов. Я думаю, что Президент вместе с журналистами даст оценку тех политических событий, которые были в нашей стране, наметят стратегию дальнейшего развития нашего государства. Конечно, особое внимание хотелось бы уделить – и мы как ветераны тоже хотели бы уделять внимание – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

– Какой вопрос больше всего интересует? Наверное, жилищный.
– Единство, сплочение очень важно сейчас. Как никогда.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

В этом единстве, конечно, есть этот секрет. Потому что со всех стран на нас давят, потому что Беларусь находится в таком месте, что очень она всем нужна.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

Меня беспокоит вопрос о тех санкциях, которые применяются Западом к нашей стране и нашим людям. От этого будет зависеть наша зарплата, бюджетников.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

Он показал, что наш Президент действительно работает за нас за всех он. Конечно, сил он много приложил.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

Удержать страну такой человек, наверное, смог. И смог бы. И мы в него верили всегда, голосовали за него. А задала бы вопрос: как мы будем жить дальше? Я бы очень хотела, чтобы люди поняли, что мир – это самое главное. Что самое главное – это страна, та страна, в которой ты живешь и которую ты любишь.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

За это время мы стали более едины. Мы стали более дружны. Мы стали более целеустремленные, и мы знаем, что мы хотим: мы хотим мира, дружбы, взаимопонимания.

Прямую трансляцию «Большого разговора с Президентом» смотрите здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Прошел год после электоральной кампании. С 9 августа 2020 на нашей стране отработали полный сценарий цветной революции, сообщили в программе...
 
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