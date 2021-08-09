|
Трактор сбил велосипедиста в Дятловском районе
Источник материала: БелТА
9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла 7 августа в агрогородке Вензовец. По одной из улиц населенного пункта двигался трактор с прицепным плугом.
В попутном направлении по левой части дороги ехал велосипедист. Плуг травмировал 48-летнего мужчину, он скончался на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)