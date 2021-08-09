Трактор сбил велосипедиста в Дятловском районе

Источник материала: БелТА

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла 7 августа в агрогородке Вензовец. По одной из улиц населенного пункта двигался трактор с прицепным плугом.

В попутном направлении по левой части дороги ехал велосипедист. Плуг травмировал 48-летнего мужчину, он скончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.-0-