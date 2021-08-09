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В гараже у мозырянина обнаружено 440 л спирта

09.08.2021 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гараже у мозырянина обнаружено 440 л спирта. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД совместно с пограничниками в арендованном 65-летним жителем райцентра гараже были обнаружены 44 канистры. 440 л спиртосодержащей продукции общей стоимостью более Br3 тыс. направили на экспертизу", - рассказали в УВД.

По ее результатам в отношении мужчины будет принято решение о привлечении к административной ответственности. Житель Мозыря ранее неоднократно привлекался за подобные правонарушения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД совместно с пограничниками в арендованном 65-летним жителем райцентра гараже были...
 
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