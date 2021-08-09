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В лесу Гомельского района потерялись трое человек

09.08.2021 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесу Гомельского района потерялись трое человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"8 августа в 13.37 в службу спасения от мужчины поступило сообщение о том, что он со своим отцом и сыном потерялись в лесном массиве около рабочего поселка Большевик Гомельского района", - рассказали в пресс-службе.

На поиски потерявшихся были направлены спасатели. Как было установлено, гражданин 1983 года рождения, его отец 1957 года рождения, пенсионер и несовершеннолетний сын 2012 года рождения в 11.00 ушли в лес за грибами и заблудились.

В 14.20 потерявшаяся семья услышала звуки сирены автоцистерны пожарной аварийно-спасательной части №6 Гомельского городского отдела по ЧС и вышла навстречу автомобилю. Состояние граждан удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На поиски потерявшихся были направлены спасатели. Как было установлено, гражданин 1983 года рождения, его отец 1957 года рождения, пенсионер и несовершеннолетний сын...
 
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