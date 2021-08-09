В Петриковском районе ликвидирован торфяной пожар

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси ликвидированы 1 торфяной пожар на площади 85 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 10 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 августа в 12.30 ликвидирован торфяной пожар на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 85 га. -0-