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В Петриковском районе ликвидирован торфяной пожар

09.08.2021 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси ликвидированы 1 торфяной пожар на площади 85 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 10 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 августа в 12.30 ликвидирован торфяной пожар на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 85 га. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"8 августа в 12.30 ликвидирован торфяной пожар на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области", - сказали в...
 
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