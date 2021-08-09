Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 августа в 15.59 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Свислочь в деревне Королищевичи Минского района", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1962 года рождения.-0-