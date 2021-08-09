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Шевцова: «Время летит быстро»
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о новой реальности.
Лилия Шевцова считает, что возникает потребность в новых мировых клубах, объединенных не военно-политическими вызовами, а необходимостью координировать усилия по развитию возобновляемых источников энергии и предотвращению распространения вируса. Западу предстоит найти новый баланс между сдерживанием и поддержкой.
— Россия в новой реальности выглядит, как антиквариат, — пишет российский политолог на
Но реальная адаптация должна означать трансформацию экономики вместе с завязанными на нее олигархическими интересами. Кто же у нас на такое решится! И как борьба России за освоение ресурсов Арктики укладывается в «зеленый коридор»?
Во всяком случае пока доля возобновляемых источников в производстве энергии в РФ к 2035 г должна достигнуть только 2-2.5%.
Еще важнее для России всплеск неравенства (10% самых богатых россиян владеют более чем 80% национального богатства страны; с коэффициентом Джини 87,8 Россия опережает Латинскую Америку и Африку(!); по благосостоянию россияне беднее жителей Эстонии в 7 раз; Албании – в 2,8 раза, Сербии – в 2,7 раза).
Превращение неравенства в гремучую смесь заталкивает Россию в зону нестабильности, превращаясь в фактор государственного самоубийства.
Ответ на вызов пандемии, климатического кризиса и неравенства требует переориентации российской власти на развитие человеческого капитала. Но это противоречит сути системы, ориентированной на подавление личности.
А если такой переход оказывается невозможным, России грозит участь мирового изгоя, от которого зеленый мир будет вынужден отгораживаться – во имя своей безопасности. Может показаться, это далекая перспектива. Но время летит быстро…
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Политолог – о месте России в новых мировых клубах. И новой реальности.
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