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Шевцова: «Время летит быстро»

09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о новой реальности.

Шевцова: «Время летит быстро»

Лилия Шевцова считает, что возникает потребность в новых мировых клубах, объединенных не военно-политическими вызовами, а необходимостью координировать усилия по развитию возобновляемых источников энергии и предотвращению распространения вируса. Западу предстоит найти новый баланс между сдерживанием и поддержкой.

— Россия в новой реальности выглядит, как антиквариат, — пишет российский политолог на Эхе Москвы. — Кремлевский механизм выживания за счет поиска врагов, торговли ресурсами и угрозы применить силу — арсенал прошлого. Мы видим вынужденное признание Кремлем новых веяний: премьер Мишустин создал рабочие группы «по адаптации» к энергопереходу.

Но реальная адаптация должна означать трансформацию экономики вместе с завязанными на нее олигархическими интересами. Кто же у нас на такое решится! И как борьба России за освоение ресурсов Арктики укладывается в «зеленый коридор»?

Во всяком случае пока доля возобновляемых источников в производстве энергии в РФ к 2035 г должна достигнуть только 2-2.5%.

Еще важнее для России всплеск неравенства (10% самых богатых россиян владеют более чем 80% национального богатства страны; с коэффициентом Джини 87,8 Россия опережает Латинскую Америку и Африку(!); по благосостоянию россияне беднее жителей Эстонии в 7 раз; Албании – в 2,8 раза, Сербии – в 2,7 раза).

Превращение неравенства в гремучую смесь заталкивает Россию в зону нестабильности, превращаясь в фактор государственного самоубийства.

Ответ на вызов пандемии, климатического кризиса и неравенства требует переориентации российской власти на развитие человеческого капитала. Но это противоречит сути системы, ориентированной на подавление личности.

А если такой переход оказывается невозможным, России грозит участь мирового изгоя, от которого зеленый мир будет вынужден отгораживаться – во имя своей безопасности. Может показаться, это далекая перспектива. Но время летит быстро…

 
 
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Политолог – о месте России в новых мировых клубах. И новой реальности.
 
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