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Марина Золотова из-за решетки: «Сознание людей уже не изменить»
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред TUT.BY Марина Золотова – к годовщине со дня выборов-2020.
Марина Золотова (в центре), сентябрь 2020-го. Фото Zerkalo.io
– Можно закатать в асфальт протест и дальше устроить Северную Корею в центре Европы. Но сознание людей уже не изменить, – написала политзаключенная для
Но чем дольше будут удерживать таким образом, тем сложнее нашему обществу будет вырваться из тяжелейшего экономического и социального кризиса. Ни о каком дальнейшем развитии страны не может быть и речи. Ведь только счастливые и свободные люди, которые не испытывают страха и относятся друг к другу с уважением, могут сделать нашу страну лучше.
Власть сделала ставку на страх. Но наш классик Янка Купала писал не только про «мужика-белоруса», который «цёмен сам, белы вус, пядзі дзве валасы». Он автор и таких строк:
«Гэй, ніколі, нідзе,
Гэй, ніколі, нідзе
Беларусы не будуць рабамі!»
Мы уже знаем, как это — жить без страха. Мы научились смотреть вперед, а не прятать глаза.
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Главред TUT.BY Марина Золотова – к годовщине со дня выборов-2020.
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