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Марина Золотова из-за решетки: «Сознание людей уже не изменить»

09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред TUT.BY Марина Золотова – к годовщине со дня выборов-2020.

Марина Золотова из-за решетки: «Сознание людей уже не изменить»

Марина Золотова (в центре), сентябрь 2020-го. Фото Zerkalo.io

– Можно закатать в асфальт протест и дальше устроить Северную Корею в центре Европы. Но сознание людей уже не изменить, – написала политзаключенная для Zerkalo.io. – Они также помнят 16 августа. Дальнейшее закручивание гаек позволит еще какое-то время удерживать власть.

Но чем дольше будут удерживать таким образом, тем сложнее нашему обществу будет вырваться из тяжелейшего экономического и социального кризиса. Ни о каком дальнейшем развитии страны не может быть и речи. Ведь только счастливые и свободные люди, которые не испытывают страха и относятся друг к другу с уважением, могут сделать нашу страну лучше.

Власть сделала ставку на страх. Но наш классик Янка Купала писал не только про «мужика-белоруса», который «цёмен сам, белы вус, пядзі дзве валасы». Он автор и таких строк:

«Гэй, ніколі, нідзе,

Гэй, ніколі, нідзе

Беларусы не будуць рабамі!»

Мы уже знаем, как это — жить без страха. Мы научились смотреть вперед, а не прятать глаза.

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Главред TUT.BY Марина Золотова – к годовщине со дня выборов-2020.
 
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