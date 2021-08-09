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СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка

09.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка
Витольд Ашурок
Следственный комитет на два месяца продлил проверку обстоятельств смерти Витольда Ашурка, пишет «Наша ніва» со ссылкой на его брата Андрея Ашурка.

«Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь ответил, что нет экспертиз — нет версий», — сообщил он.


Также до этого времени неизвестна судьба дневника Витольда Ашурка, который не отдали близким, вместе с вещами покойного. По словам Андрея, следователь направил запрос в гродненскую тюрьму №1, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.
 
 
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Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз.
 
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