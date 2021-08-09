|
СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка
Источник материала: UDF
Витольд Ашурок
«Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь ответил, что нет экспертиз — нет версий», — сообщил он.
Также до этого времени неизвестна судьба дневника Витольда Ашурка, который не отдали близким, вместе с вещами покойного. По словам Андрея, следователь направил запрос в гродненскую тюрьму №1, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)