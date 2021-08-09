Источник материала: UDF

Витольд Ашурок

«Наша ніва»

«Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь ответил, что нет экспертиз — нет версий», — сообщил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз.

Также до этого времени неизвестна судьба дневника, который не отдали близким, вместе с вещами покойного. По словам Андрея, следователь направил запрос в гродненскую тюрьму №1, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.