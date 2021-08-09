«Если солдата ждет бой, он думает о бое, а не о смерти»: Максим Знак дал интервью из СИЗО

Источник материала: UDF



Максим Знак

"Я знаю, что на вопрос "Как дела?" [англичане] вежливо отвечают: "все хорошо", а не переходят к обсуждению каких-то проблем. Вот и у меня все хорошо", - говорит Максим Знак.

"Из курьезных моментов: у меня есть документ - акт изъятия запрещенных предметов, из которого следует, что к запрещенным предметам сейчас относится Конституция и альбом для рисования. Мне кажется, что это символично", - говорит в письме Би-би-си Максим Знак.

"То, что вы деликатно назвали словом "это" [обвинение и лишение свободы] происходит не со "мной", а со всеми нами, - рассуждает Максим Знак о положении дел в Беларуси. - Видимо, кто-то считает, что издержки содержания репрессивной машины (прямые и косвенные, материальные и нематериальные) - меньшее зло, чем соблюдение закона и предоставление людям реальных гражданских и политических прав. Для меня это странно, но история знает немало таких примеров".

"Ситуация довольно странная - прежде всего мы, так уж получилось, выступали за право на выборы и на выбор будущего, - комментирует Знак события лета и осени 2020 года, - Моя область экспертизы - право и правоприменение, и мне кажется, я успешно доказал, что изменения в Беларуси необходимы. Сейчас перемен хочет еще больше людей, потому что за прошедший год, к сожалению, вместо движения вперед и развития белорусское общество откатилось на много десятилетий назад".

"Поэтому к заключению я никак не готовлюсь, - говорит он. - Только "золотой запас" в виде нескольких блоков сигарет, которые я не курю, имеется. Я думаю о судебном процессе, а не о тюремном заключении. Если солдата утром ждет бой с превосходящими силами противника, он думает в основном о бое, а не о своей возможной смерти".

"Есть только одна причина, по которой якобы преступные публичные призывы могут скрываться от публики - а до сих пор и от меня тоже - это их отсутствие, - говорит он. - Если же процесс все же закроют, я бы хотел, чтобы мир услышал наши голоса годичной давности, пока мы были на свободе".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Если солдата ждет бой, он думает о бое, а не о смерти»: Максим Знак дал интервью из СИЗО За почти уже год в СИЗО он написал 4800 писем.