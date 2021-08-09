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Глава МИД Германии: Лукашенко держит в заложниках всю страну

09.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава МИД Германии: Лукашенко держит в заложниках всю страну
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Министр иностранных дел Германии Хайко Мас высоко отозвался о силе воли, которую белорусы проявили в борьбе за демократию, пишет DW.

«Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом», — подчеркнул дипломат. Сегодня вся страна «находится в заложниках» у правителя Беларуси Александра Лукашенко, добавил глава МИД ФРГ.

«Мирные протесты за право встать на новый, демократический путь, провести честные и свободные выборы и освободить политических заключенных вызывают по всему миру чувство восхищения и солидарности, так же, как и сила воли белорусского народа», — подчеркнул Хайко Мас.


«Государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность», — констатировал он.



Министр иностранных дел Германии заявил, что и его страна, и Евросоюз в целом, находятся на стороне белорусского народа.

«Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать», — пообещал Мас. При этом дипломат упомянул разработанный Берлином «План действий для гражданского общества в Беларуси», направленный на поддержку людей, подвергающихся политическим преследованиям в нашей стране. Кроме прочего, этот план позволяет жертвам политических репрессий получать немецкие визы по упрощенной схеме.

Накануне высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что «9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны были жестоко разбиты».
 
 
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«Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать», — пообещал Мас.
 
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