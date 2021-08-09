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«Мирные протесты за право встать на новый, демократический путь, провести честные и свободные выборы и освободить политических заключенных вызывают по всему миру чувство восхищения и солидарности, так же, как и сила воли белорусского народа», — подчеркнул Хайко Мас.

«Государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность», — констатировал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Германии: Лукашенко держит в заложниках всю страну «Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать», — пообещал Мас.

«Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом», — подчеркнул дипломат. Сегодня вся страна «находится в заложниках» у правителя Беларуси, добавил глава МИД ФРГ.Министр иностранных дел Германии заявил, что и его страна, и Евросоюз в целом, находятся на стороне белорусского народа.«Мы не допустим, чтобы их заставили замолчать», — пообещал Мас. При этом дипломат упомянул разработанный Берлином «План действий для гражданского общества в Беларуси», направленный на поддержку людей, подвергающихся политическим преследованиям в нашей стране. Кроме прочего, этот план позволяет жертвам политических репрессий получать немецкие визы по упрощенной схеме.Накануне высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасностиотметил, что «9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны были жестоко разбиты».