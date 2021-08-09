Выйдет из комы. В новой Беларуси национальную культуру ждет рывок в развитии

Кризис, начавшийся в Беларуси после президентских выборов 2020 года, так или иначе отразился на всех сферах жизни общества, в том числе на культуре и искусстве, отмечают эксперты.





Руководитель Фонда культурной солидарности, журналист и продюсер Сергей Будкин в комментарии БелаПАН высказал мнение, что национальная белорусская культура «разгромлена почти полностью».

«Театральная деятельность в упадке, как и концертная. Нет Купаловского театра, региональные театры утратили часть ведущих актеров. Многое и многих нельзя ставить. Многим нельзя выступать, многие уехали», — перечислил Будкин.

То же самое, по его словам, можно сказать о выставочной деятельности: «Власти избавились от «Галереи Ў» — одной из ведущих галерей, где проходило много мероприятий. Ну, и сами творцы не могут рефлексировать и делиться этими рефлексиями со своей публикой, потому что крамольное творчество под запретом».

В то же время, считает Будкин, идет процесс «запасания творческой энергии». «Появились свежие идеи, новые люди, открывшие для себя Беларусь после того, как долго находились в русском информационном поле. Тот же народный креатив с плакатами с улиц никуда не делся. И то, что сейчас создается — я имею в виду то, что авторы продолжают писать песни, художники продолжают рисовать, сценаристы продолжают писать, пока складывается в ящик. На территории Беларуси сейчас ничего, связанного с культурным протестом, показать невозможно», — отметил эксперт.

Однако, убежден он, все это зритель увидит, «как только Беларусь станет свободной». «И культура новой Беларуси, свидетелями рождения которой мы становимся, будет, безусловно, только в плюс. А дальше будет ускорение, большой толчок, как это было в Украине», — считает Будкин.

Фонд культурной солидарности, по его словам, делает все возможное, чтобы творческие люди в это тяжелое время чувствовали себя востребованными.

«Мы способствуем реализации творческих проектов за границей, лоббируем культурную повестку в целом, говорим о культурных деятелях и необходимости их поддержки на высочайших уровнях. Светлана Тихановская в своих поездках поднимает вопрос поддержки деятелей культуры, создания каких-то программ для них. Наши пожелания всем творцам: ни в коем случае не опускать руки, думая, что это никому не нужно, держаться и продолжать творить», — призвал руководитель Фонда культурной солидарности.

Журналист и культуролог Максим Жбанков оценивает нынешнюю ситуацию как «полный распад в прежней иерархии ценностей и структурной организации культурного порядка». «Прежний режим вялой политической стагнации, обеспечивший относительно автономное сосуществование трех моделей культуры и культурности — державно-сервильной, (как бы) коммерческой и креативного андерграунда — перешел в стадию острого противостояния, превратив культурный процесс в полицейскую операцию с одной стороны и практики гражданского сопротивления — с другой», — сказал он.

Общественно-политический кризис, по словам Жбанкова, сделал «главными сюжетами арт-активизм и культурный террор», «обрубил привычные схемы культурных контактов и креативной поддержки и полностью обнулил социальный вес дотационной сервильной культурной среды». Главные культурные новости сейчас — эмиграция, ликвидация культурных организаций, суды и аресты, добавил культуролог.

По его словам, вместе с нацией культура переживает «период шоковой терапии» с неясной перспективой и неочевидной результативностью.

«Эйфория первых дней праздника непослушания перешла в стадию классического белорусского партизанства — автономного плавания в опасных водах. Делать вольную культуру становится уголовно наказуемым. Не делать — оставить нацию без голоса. Что дальше? Судя по всему, новые формы активизма — в присутствии нового уровня репрессивных информационных шумов. Прежний порядок необратимо утрачен, нового еще не существует. То, что зовут зачисткой, по факту есть опыт белого листа. Канун новых историй и появления новых героев», — убежден Жбанков.

Руководитель Современного художественного театра (СХТ) Владимир Ушаков назвал ситуацию в культуре «комой, в которую она погрузилась вместе со страной».

«Последние события в Беларуси, без преувеличения, шокировавшие весь мир, еще раз наглядно показали, почему власть устраивает репрессии и пытается выдавливать из страны всех сторонников протеста — людей ярких, талантливых, думающих. Каково это — жить в государстве, где время застыло, где у граждан есть два выхода: принять навязанные правила игры или уехать из страны? Но невозможно поменять мышление людей. Каждый запрет рождает протест и его продолжение. За год стало хуже. Выжигание культурного слоя населения приведет к засухе души», — считает основатель СХТ.

Вместе с тем, добавил он, сама профессия не позволяет культурным деятелям останавливаться и вынуждает быть готовыми к переменам.

«Будущее у современного белорусского театра есть и будет. Актуальный разговор со зрителями станет нормой, а старый театр не будет востребован или погибнет», — считает Ушаков.