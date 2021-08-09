Сайт русскоязычных болельщиков «Ливерпуля» опубликовал статью об Андрее Александрове

Гимн английского «Ливерпуля» (You'll Never Walk Alone) поддерживает дух известного белорусского медиаменеджера, журналиста и болельщика «красных» Андрея Александрова.





В статье, опубликованной на сайте русскоязычных поклонников мерсисайдцев, рассказывается, как сложилась его жизнь в этом году (задержание 12 января, водворение в СИЗО №1, обвинения в организации и подготовке массовых беспорядков и участии в них, а также переквалификация ее на «измену государству»).

«Друзья и коллеги называют Александрова большим поклонником Ливерпуля и говорят, что находясь в СИЗО, Андрей каждый день поет гимн любимого клуба. Это поддерживает его дух. Экс-главред Index on Censorship Рейчел Джоли говорит, что Александров вкладывал всю свою душу в то, чтобы люди поняли, что происходит в Беларуси», — отмечается в материале.

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