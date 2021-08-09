Глеб Лавров: о Беларуси год спустя

Источник материала: ОНТ

Сейчас, когда я написал и перечитываю эти строки, внося последние правки, чуть больше двенадцати часов ночи. То есть, вот уже несколько минут, как наступило «то самое завтра». Несколько минут девятого августа год спустя.

И, знаете? Еще несколько часов назад я намеревался написать совершенно другой текст. Он должен был называться «Что год прошедший нам готовит?» В нем я хотел подвести некоторые итоги ТОГО года. И сделать кое-какие выводы на будущее. Но…

Хотя, нет. Я обязательно напишу его, этот тот текст, но чуть позже. И кстати, я уже продумал, что изложу в нем. Так что обещаю, что не буду изменять эти свои мысли после предстоящего 09.08.21 медийного марафона.

Так вот.

Всего несколько часов назад я намеревался написать тот, совершенно другой текст. Как вдруг понял, что хочу, несмотря на занятость, встретиться с одним моим коллегой и очень верным моим другом. Я позвонил, он в это время как раз выходил с работы. Мы встретились на набережной. Ну там, где фонтаны.

После приветствия с полчаса мы сидели почти молча. Смотрели на людей.

Там была одна невысокая девушка, которая очень хотела, чтобы МЧ сделал фото в момент, когда вода фонтана за ее спиной взмывала особой дугой. И вот она подпрыгивала, садилась на парапет, принимала русалочью позу. И после отводила взгляд от камеры. Он снимал. Она спрыгивала с парапета и бежала к нему, смотрела в экран телефона – и ей не нравился результат. Она расстроенно показывала рукой МЧ, какой именно дуги в кадре ей надо. Затем спрашивала почти сурово, понял ли он. Он молча кивал. Она быстро бежала на исходную. Сценка повторялась.

Там еще был скучающий мальчик, лет, может, десяти, но я плохо разбираюсь в мальчиках. Молодые родители, похоже, чуть отошли, доверив ему опекать его младшего брата. Мальчик стоял на месте. А малыш описывал вокруг него круги, время от времени стараясь заскочить то на ступеньки лестницы, то за дерево, то – наоборот, спуститься вниз к воде. А старший брат с выражением недовольного смирения повторял ему без эмоций что-то вроде: эй, нет, туда и туда, и туда тебе тоже нельзя. И озорной малыш, смеясь, выискивал новое, из недозволенных своим попечителем, место. Такой уж была их игра.

А еще там была стайка молодых девушек в разноцветных рубашках разных фасонов и в майках, и с разными сумками, и кое-кто из них в кепке, а кто-то с наушниками. И все они шли, лопоча и время от времени вспархивая руками. И казались если не целым одним, то неким сообществом, вроде косяка ярких рыбешек. И также, как косяк ярких рыбешек в передачах познавательных каналов про природу, они вдруг остановились на миг прямо перед нами без какой-то видимой причины. Затем развернулись и разом ринулись обратно.

Там были люди на гироскутерах, люди на велосипедах, странно, кстати, но я не заметил никого на роликах. Там были люди с йоркширскими терьерами, люди с йоркширскими терьерами, люди с йоркширскими терьерами и одна дама с таксой. И над всеми плавно заходило в надувающиеся тучи солнце.

Мы с коллегой встали и пошли по набережной. У памятной беседки две дамы снимали влог. Посмотрите же, как людно и зелено, говорили они вытянутым своим рукам с телефонами. А жизнь неторопливо проходила и чуть быстрее проезжала мимо и прямо за их спинами.

У каштанов, которые к моему удивлению уже чуть потемнели, мы сошли на параллельную менее людную аллею. Присели на скамейке, я закурил. Друг в нескольких словах, он вообще на них скуп, рассказал, как дела. Я рассказал, как мои. После мы перекинули о делах еще несколько фраз. А потом вдруг вспомнили кое-кого из наших общих людей. Кого-то давно не видели.

Яркость дня истощалась. Я вдруг понял, что стало гораздо тише. Почти ушли голоса гуляющих. Только с той стороны набережной, где мы встретились, раз за разом доносилось шуршанье фонтанов. Ветер, сказал мне друг. И вправду я почувствовал смену в ветре. А через пару минут поймал кожей несколько капель, предвестниц возможных будущих дождевых струй.

Мы стали под крону. А напротив – на площадке для упражнений трио самых упорных продолжало работу. Затем один из них, зябко поежившись, отошел от турников под деревья. Оставшиеся глянули ему вслед с неодобрением. И всего минуту спустя он, смутившись, вернулся, продолжил. А дождь, только дождавшись конца этой сцены, после почти мгновенно затих.

Мы перешли через мост. После – во двор. Сидели там, вспоминая о людях с прошлых наших общих с другом работ до темноты. Потом подошли по улице вверх до дворца, еще посидев у метро. Разговаривали. Курили. Вспоминали. И нет, я не буду приводить здесь вам этот наш разговор. Не в нем суть… А, хотя… Но нет.

Мы вошли в метро. Мой друг и коллега пошел на свою ветку, я – на свою. На платформе я открыл книгу. Сейчас я читаю «Кольца Сатурна» Зебальда. Она у меня в варианте с бумажной обложкой – очень рекомендую. Пришел поезд-гармошка. Признаться, я сначала отнесся к этим новым составам без приязни. В отличие от привычных, они казались мне искусственными и бездушными.

Но однажды я прошел весь состав вдоль и обратно несколько раз, пока поезд ехал с одной на другую конечную. Тогда был будний день, среда что ли, к тому же его середина. Так что шатания мои никому не помешали. И с тех пор мнение о гармошках у меня изменилось.

Так вот. Возвращаясь ко дню сегодняшнему. Я читал, но уже через остановку понял, что нет – не сегодня!

Я понял, что хочу посмотреть на то, какие вокруг меня люди.

По диагонали напротив сидела, хотя стоит, наверное, предупредить, что я-то в общественном транспорте всегда не сижу, а стою, так вот напротив сидела готическая девица лет скорее тринадцати, чем четырнадцати. В белой майке, но в черных кедах и черных джинсах с высокой талией, и с черной поясной сумкой через плечо. А рядом сидела явно ее, очень красивая и достаточно молодая, мама в футболке с принтом и коротких шортах. Но насупленная дочка всем видом, демонстративно не глядя в мою сторону, давала понять, что ей не нравиться, как я смотрю на ее маму. А ее мама смеялась.

Невдалеке стоял мужчина в костюмных штанах и рубашке поло, в очках и с татуировкой, похожей на Антарктиду, как ее рисуют на контурных картах – темную форму на фоне моря, даже с разметкой из параллелей и меридианов. Мужчина смотрел сверху вниз и не отрываясь на макушку женщины. А та нежно прижималась лицом к груди, обнимая другого. А за спиной у не-пары сидел мужчина в высоких туристских ботинках с огромной поклажей и с притороченным к ней спальным мешком с одеялом. Видно, очень устал, даже закрыл глаза, к тому же сгорел в ярко-розовый цвет. Но он был довольным. А из-за величины рюкзака он сидел почти на краю. И в иные моменты казалось, что он носом уткнется в спины тех, кто стоял. Но все обошлось.

И были два мужика с ехидным и слегка соловелым взглядом. Рядом женщина с маской с клапаном непрерывно смотрела в открытый экран. Таких было много. Но и еще были люди. Разные люди. Я вышел. От метро поднялся к универсаму, было начало двенадцатого. Я купил хлеба. Полторы остановки до дома пешком. В сквере на входе во двор две мелкие барышни пили из мелких бутылочек напиток пивной с вишневым сиропом. Я великодушно простил им насмехательство это над пивом.

Дома я тщательно вымыл руки. Щедро взболтал стакан холодной заварки с недавно сваренным мамой вареньем. И сел вот за этот текст.

Дело в том, что в метро, после прощания с другом, за книгой, я понял, как же это прекрасно, что сегодня я видел столько людей, с которыми ничего не случилось. С ними не произошло на моих глазах ничего из того, что обычно должно случаться с людьми, чтобы они попадали в новости. И я понял, что рад, что вечером теплым, с небольшим не страшным дождем, во второе воскресенье августа с большинством в моей стране ничего не происходит!

И вот об этом – этот текст.

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