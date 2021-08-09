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В Пакистане при взрыве газового баллона в ДТП погибли 9 человек
Источник материала: ОНТ
Как минимум девять человек погибли, еще трое пострадали после взрыва газового баллоны в ДТП на востоке Пакистана. Об это со ссылкой на местные СМИ
Уточняется, что авария произошла в провинции Пенджаб. Небольшой грузовик столкнулся с автофургоном с пассажирами. В задней части пассажирского автобуса находился газовый баллон, он взорвался. На месте погибли пять человек, еще четверо умерли в больнице.
Состояние госпитализированных троих человек оценили как критическое.
Фото: Pixabay
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Как минимум девять человек погибли, еще трое пострадали после взрыва газового баллоны в ДТП на востоке Пакистана. Об это со ссылкой на местные СМИ информирует...
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