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В Пакистане при взрыве газового баллона в ДТП погибли 9 человек

09.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пакистане при взрыве газового баллона в ДТП погибли 9 человек

Как минимум девять человек погибли, еще трое пострадали после взрыва газового баллоны в ДТП на востоке Пакистана. Об это со ссылкой на местные СМИ информирует «Синьхуа».

Уточняется, что авария произошла в провинции Пенджаб. Небольшой грузовик столкнулся с автофургоном с пассажирами. В задней части пассажирского автобуса находился газовый баллон, он взорвался. На месте погибли пять человек, еще четверо умерли в больнице.

Состояние госпитализированных троих человек оценили как критическое.

Фото: Pixabay

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Как минимум девять человек погибли, еще трое пострадали после взрыва газового баллоны в ДТП на востоке Пакистана. Об это со ссылкой на местные СМИ информирует...
 
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