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В Сморгони открыли площадку для воркаута
Источник материала: ОНТ
И про спорт, доступный каждому! Площадка по воркауту появилась в Сморгони – в городском парке на берегу озера.
Теперь жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе воркаутом на различных турниках, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.
Не забывают и о людях с ограниченными возможностями. Для них также оборудована специальная зона.
Площадка – продолжение проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех».
Этим летом подобные зоны для активного отдыха появились Бобруйске, Борисовском районе, в Минске в парковой зоне возле водохранилища «Дрозды».
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И про спорт, доступный каждому! Площадка по воркауту появилась в Сморгони – в городском парке на берегу озера. Теперь жители города в любое время смогут не только...
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