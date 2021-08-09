ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сморгони открыли площадку для воркаута

09.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Сморгони открыли площадку для воркаута

И про спорт, доступный каждому! Площадка по воркауту появилась в Сморгони – в городском парке на берегу озера.

Теперь жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе воркаутом на различных турниках, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.

Не забывают и о людях с ограниченными возможностями. Для них также оборудована специальная зона.

Площадка – продолжение проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех».

Этим летом подобные зоны для активного отдыха появились Бобруйске, Борисовском районе, в Минске в парковой зоне возле водохранилища «Дрозды».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И про спорт, доступный каждому! Площадка по воркауту появилась в Сморгони – в городском парке на берегу озера. Теперь жители города в любое время смогут не только...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by