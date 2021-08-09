В Сморгони открыли площадку для воркаута

Источник материала: ОНТ

И про спорт, доступный каждому! Площадка по воркауту появилась в Сморгони – в городском парке на берегу озера.

Теперь жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе воркаутом на различных турниках, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.

Не забывают и о людях с ограниченными возможностями. Для них также оборудована специальная зона.

Площадка – продолжение проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех».

Этим летом подобные зоны для активного отдыха появились Бобруйске, Борисовском районе, в Минске в парковой зоне возле водохранилища «Дрозды».

Подписывайтесь на нас в Telegram