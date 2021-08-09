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Издание Las Respulicas раскритиковало литовское правительство и его методы борьбы с мигрантами

09.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Издание Las Respulicas раскритиковало литовское правительство и его методы борьбы с мигрантами

Издание Las Respulicas жестко осуждает литовское правительство и силовые ведомства за многочисленные нарушения прав человека.

В частности, говорится, что Литва объявила ситуацию на этой границе чрезвычайной, развернула лагеря и возвела физические заграждения. И, по сути, создала лагеря беженцев в стиле концлагерей.

Они строятся среди лесистых районов, где нет недостатка в клещах, конечно же, ковиде, в отсутствии пищи, оскорбительном обращении, включая изоляцию (мобильные телефоны у беженцев забирают).

А превратности погоды этим летом – от холода до экстремальной жары – делают все остальное. Этот материал испанские журналисты назвали эксклюзивом – раскрыты факты, как Европу не интересуют беды людей, бегущих от голода и войны, развязанных, в том числе при участии ЕС.

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Издание Las Respulicas жестко осуждает литовское правительство и силовые ведомства за многочисленные нарушения прав человека. В частности, говорится, что Литва объявила...
 
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