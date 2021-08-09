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«2020» – проект белорусских журналистов, в котором рассказали правду о событиях последнего года
Источник материала: ОНТ
Блицкриг не удался, не приносят ожидаемого результата и санкционные тиски. Мы отстояли и продолжаем отстаивать независимость и суверенитет.
Этот год показал, кто есть настоящие патриоты. А кто предатели, которые – за деньги, и даже за пустые обещание сеять хаос и разрушения. И да, такие люди, к сожалению, были. Но они остались в прошлом.
Накануне в эфире телеканалов СТВ, Беларусь-1 и Беларусь-24 завершился показ проекта «2020». О событиях прошедшего, да и этого – года.
В пяти сериях наши коллеги рассказали, кто и как планировал мятеж в Беларуси по сценарию цветных революций, кто бросал бутылки с зажигательной смесью, кто писал угрозы родным и близким силовиков, чиновников, журналистов, готовил теракты. В последней, 5-й серии, – итоги. Она называется «Крепость».
Спустя время появилось понимание, что целей у протестующих нет. Сошлись в одном месте те, кто давно ждал: это и преступники, и предатели.
И те, кто хотел бы видеть Беларусь санитарной зоной между Западом и Россией. И те, кто был затуманен западной пропагандой, что подчинение страны внешним интересам принесет благо. Как в Украине, где до сих пор идет война. Но мы не дрогнули.
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Блицкриг не удался, не приносят ожидаемого результата и санкционные тиски. Мы отстояли и продолжаем отстаивать независимость и суверенитет. Этот год показал, кто...
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