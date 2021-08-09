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«2020» – проект белорусских журналистов, в котором рассказали правду о событиях последнего года

09.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Блицкриг не удался, не приносят ожидаемого результата и санкционные тиски. Мы отстояли и продолжаем отстаивать независимость и суверенитет.

Этот год показал, кто есть настоящие патриоты. А кто предатели, которые – за деньги, и даже за пустые обещание сеять хаос и разрушения. И да, такие люди, к сожалению, были. Но они остались в прошлом.

Накануне в эфире телеканалов СТВ, Беларусь-1 и Беларусь-24 завершился показ проекта «2020». О событиях прошедшего, да и этого – года.

В пяти сериях наши коллеги рассказали, кто и как планировал мятеж в Беларуси по сценарию цветных революций, кто бросал бутылки с зажигательной смесью, кто писал угрозы родным и близким силовиков, чиновников, журналистов, готовил теракты. В последней, 5-й серии, – итоги. Она называется «Крепость».

Спустя время появилось понимание, что целей у протестующих нет. Сошлись в одном месте те, кто давно ждал: это и преступники, и предатели.

И те, кто хотел бы видеть Беларусь санитарной зоной между Западом и Россией. И те, кто был затуманен западной пропагандой, что подчинение страны внешним интересам принесет благо. Как в Украине, где до сих пор идет война. Но мы не дрогнули.  

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «Предательство. Вот это всеми воспринималось очень эмоционально. Как и Президент, каждый из нас столкнулся с предательством, кто-то – близких, кто-то – коллег. Президента предавали люди, для которых было много сделано им лично. Кого он знал лично. И эти люди ударили в спину. Мы очистились. Есть свои плюсы в том, что произошло. Это должно было произойти».

 

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Блицкриг не удался, не приносят ожидаемого результата и санкционные тиски. Мы отстояли и продолжаем отстаивать независимость и суверенитет. Этот год показал, кто...
 
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